Elections départementales : A Rouen 1, la droite soudée espère l'emporter

Dans le canton Rouen 1, les électeurs choisiront entre quatre formations politiques dimanche 22 mars. Et voilà un canton qui pourrait basculer à droite.

La coalition UMP-UDI constituée pour l’occasion fait tout pour cela. Jean-François Bures, président du groupe d’opposition UMP au conseil municipal de Rouen et Marine Caron, présidente des Jeunes UDI de la Seine-Maritime seront les titulaires de ce canton. Ils seront suppléés par Isabelle Fedina (UMP) et Patrick Chabert, président du groupe d’opposition UDI au conseil municipal de Rouen.

Plus à droite, Jean-François Bollens, conseiller municipal de Rouen et Camille Bossert se présentent pour le Front National tandis que Éric Georget La Chesnais et Françoise Girardin en seront les suppléants.

À gauche de l’échiquier politique, le Parti Socialiste tentera de sauver la mise sur le canton avec la candidature de Sarah Balluet et Éric De Falco, conseiller général sortant. Le binôme socialiste sera suppléé par Claire Tourny et Kader Fehim.

Tout à gauche, un accord a été signé entre Europe-Écologie-les-Verts, le Parti de Gauche, le Parti Communiste, Ensemble et Nouvelle Donne. Raphaëlle Brangier (ensemble) et Yves Soret (Nouvelle Donne) en seront les principaux représentants. Marie Savoye et Jean-Pierre Tredet les supplééront.

Pratique. Le canton n°28 rassemble 38 082 habitants répartis sur les quartiers Préfecture, Saint-Gervais, Mont-Riboudet, Pasteur, Sacré-Cœur, Moïse, Gare, Henri IV, Orléans, Rondeaux, Pépinières, Faïenciers.