Ce dimanche 22 janvier 2017 se tient le premier tour de la primaire organisée par le PS, un scrutin à fort suspense à trois mois d'une présidentielle qui s'annonce difficile pour le vainqueur final, quel qu'il soit.

Dans la consultation de la "belle alliance populaire", un trio de tête se détache: l'ex Premier ministre et deux anciens ministres frondeurs, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Les quatre autres candidats sont l'ancien ministre socialiste, Vincent Peillon, les écologistes François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias, et la présidente du Parti radical de gauche Sylvia Pinel.

Plus de 300 bureaux de vote en Normandie

Le scrutin est ouvert depuis 9 heures. 313 bureaux de vote en Normandie accueillent les électeurs jusqu'à 19h00.

128 en Seine-Martime, 79 dans le Calvados, 51 dans l'Eure, 32 dans la Manche, 23 dans l'Orne.

