Elections départementales : A Rouen 2, le PS compte bien garder le monopole

Le canton Rouen 2 (canton n°29) regroupe les quartiers Hôtel de Ville, Beauvoisine, Croix de Pierre, Saint Nicaise, Jouvenet, St Hilaire, Grieu, Repainville, Sapins, Châtelet, Lombardie et Grand Mare. Fief de la gauche socialiste, ce canton sera difficilement prenable pour la droite, qui espère malgré tout créer la surprise.

Les électeurs auront le choix entre cinq formations. Commençons par la gauche et sa coalition Front de Gauche, Nouvelle Donne, Europe-Écologie-les-Verts et Parti Communiste. Jean-Michel Bérégovoy (EELV), conseiller municipal sera titulaire au côté d’Anne-Émilie Ravache (PC). Ils seront suppléés par Martine Fauchard (EELV) et Matthieu Charlionet (PC).

Toujours à gauche de l’échiquier politique, le Parti Socialiste présente Christine de Cintré et Ludovic Delesque, conseiller général sortant de l’ancien 7e canton. Hortense Hector et Christophe Leroy supplééeront le binôme.

À droite toute avec la candidature de Cyrille Grenot et Mensoura Benguella pour le mouvement “Engagement citoyen”. L’UMP et l’UDI ont choisi de s’allier en proposant une seule liste. Pierre-Antoine Sprimont (UMP) et Hélène Van de Walle (UDI) en seront les représentants. À la droite de la droite, Roberto Bindelli et Béatrice Gosse seront les représentants du Front National.

Pratique. Le canton Rouen 2 rassemble 36 051 habitants répartis sur l’est et le nord de la ville, notamment la rue Jeanne d’Arc, la rue Eau-de-Robec ou la route de Neufchâtel.