Washington (AFP). Ukraine: ni la Russie, ni les rebelles ne respectent le cessez-le-feu, dit Kerry

Ni Moscou, ni les rebelles séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ne respectent le cessez-le-feu qu'ils ont signé à la mi-février, a accusé mercredi le secrétaire d'Etat américain John Kerry. "A ce jour, ni la Russie, ni les forces qu'elle soutient ne () remplissent leurs engagements" contenus dans l'accord de Minsk du 12 février, a déclaré M. Kerry devant une commission du Congrès américain, réaffirmant qu'en conséquence Moscou pourrait s'exposer à des sanctions supplémentaires de Washington. "Nous avons réclamé l'application complète des textes de Minsk, notamment le retrait de toutes les armes et troupes étrangères de l'Est de l'Ukraine, le rétablissement total du contrôle par l'Ukraine de la frontière internationale (avec la Russie, Ndlr) et la libération de tous les otages", a égrené le secrétaire d'Etat, qui avait accusé mardi soir la Russie de "mentir droit dans les yeux" en niant toute implication militaire en Ukraine. "Si cet échec (de l'accord de Minsk, Ndlr) se confirme, il y aura des conséquences supplémentaires qui feront monter la pression sur une économie russe déjà affaiblie", a encore mis en garde John Kerry, qui avait proféré la même menace le week-end dernier à Londres. Mercredi, les séparatistes pro-russes ont tenté de jouer l'apaisement alors que la pression occidentale s'est encore accrue sur la Russie, accusée par les Etats-Unis de "mentir" avec aplomb sur son rôle en Ukraine. Sur le terrain, l'armée ukrainienne a fait état d'une "baisse considérable" de tirs rebelles et s'est félicitée du fait qu'aucun soldat n'a été tué en 24 heures pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du dernier cessez-le-feu le 15 février. Les Etats-Unis soutiennent les autorités de Kiev et affirment depuis des mois que Moscou est militairement présent dans l'Est ukrainien aux côtés de rebelles armés par les Russes, ce que ces derniers démentent.

