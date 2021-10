Doha (AFP). Mondial-2022: Pas de compensation pour les clubs européens

Les clubs européens ne seront pas "dédommagés financièrement" pour le déroulement du Mondial-2022 en hiver au Qatar, a affirmé mercredi le secrétaire général de la Fifa, Jérôme Valcke. "Il n'y a aura pas de compensation financière, il y a sept ans pour s'organiser", a déclaré le N.2 de la Fifa lors d'une conférence de presse à Doha, en réponse aux critiques exprimées mardi en Angleterre, en France et en Allemagne notamment, après la recommandation du groupe de travail de la Fifa d'un Mondial-2022 en novembre et décembre. Les clubs européens devront accepter ce changement par rapport à une Coupe du monde traditionnellement organisée en été, même "si ce n'est pas parfait", a insisté Valcke. La recommandation du groupe de travail devra encore être validée par le comité exécutif de la Fifa lors de sa réunion des 19 et 20 mars à Zurich: "Cela arrive une fois, et nous ne faisons rien qui puisse détruire le football." Dès l'annonce mardi de cette recommandation d'un Mondial-2022 en hiver, entre les 26 novembre et 23 décembre, afin d'éviter les chaleurs étouffantes de l'été dans le petit émirat gazier du Qatar, les réactions avaient été vives du côté des grands championnats européens. Karl-Heinz Rummenigge, le patron de l'Association européenne des clubs (ECA), avait ainsi estimé que "les clubs devraient être dédommagés si une telle décision était finalisée" par la Fifa en mars. Sur le même ton, Frédéric Thiriez, le président français de l'Association des ligues européennes de football professionnel (EPFL), avait lui reconnu mardi qu'il était encore "un peu tôt pour agiter le chiffon rouge", préférant attendre la réunion du 19 mars. "Ensuite, s'il y a des actions à prendre, on les prendra", avait-il cependant menacé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire