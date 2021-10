Beyrouth (AFP). Syrie: 90 chrétiens enlevés par l'EI dans le nord-est (ONG)

Des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont attaqué deux villages chrétiens sous contrôle des forces kurdes dans la région de Hassaké et ont enlevé 90 habitants, a affirmé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Lundi, l'EI a attaqué Tal Chamiram et Tal Hermoz, deux villages assyriens de la province de Hassaké (nord-est de la Syrie) et ont enlevé 90 habitants", a indiqué à l'AFP le directeur de cette ONG Rami Abdel Rahmane. L'ONG n'a pas été en mesure d'indiquer où ont été conduits les otages. La province de Hassaké se divise entre les forces kurdes et les jihadistes de l'EI avec une présence de l'armée loyaliste dans la ville éponyme. Cependant, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), la principale milice kurde syrienne, mènent l'offensive dans la région et se sont emparées 24 villages et hameaux avec pour objectif de prendre la localité de Tal Hamis, aujourd'hui aux mains des jihadistes et visée par des raids de la coalition, conduite par les Etats-Unis, qui ont tué 14 membres de l'EI. L'YPG a également lancé une offensive dans la province de Raqa, fief de l'EI plus à l'ouest, et s'est emparé de 19 villages après avoir réussi à repousser les jihadistes de la ville frontalière de Kobané et des environs. Les Assyriens, sont les chrétiens nestoriens, un courant du christianisme condamné par le Concile d?Éphèse en 431 en raison de divergences sur la nature du Christ. Ils sont aussi très présents en Irak.

