Paris (AFP). C'est reparti !, la nouvelle Une de Charlie Hebdo avec une meute aux trousses du journal

"C'est reparti !" : la nouvelle Une de Charlie Hebdo représente une meute aux trousses du journal, avec en tête Marine Le Pen, le pape, Nicolas Sarkozy et un jihadiste, sous la forme d'un chien noir, une kalachnikov entre les dents. Le numéro 1179 de Charlie Hebdo, sur fond rouge et signé par Luz, qui sortira en kiosque mercredi sera diffusé à 2,5 millions d'exemplaires, a annoncé l'hebdomadaire. Le numéro des "survivants", le premier après la tuerie menée par deux jihadistes le 7 janvier (12 morts), a été diffusé à 8 millions d'exemplaires. Dans la meute de chiens qui en poursuivent un autre, plus petit et à l'air filou, un exemplaire de Charlie roulé dans la gueule, on trouve aussi une caricature de banquier et un micro de BFMTV, la chaîne d'information en continu. "Le sens de ce numéro, c?est de dire que +la vie reprend+", a expliqué Riss à Libération, le quotidien qui héberge l'hebdomadaire satirique depuis l'attentat. "Derrière, tu peux mettre les gens du FN, tous les trucs et tous les gens qui nous emmerdent", a-t-il ajouté. Toujours sur le site de Libération, Luz, l'auteur de cette nouvelle Une, s'est réjoui d'avoir fait "un truc joyeux". Il s'est dit "ravi d?avoir dessiné des animaux. Surtout des chiens : ce sont des animaux irresponsables et soumis. Irresponsable, c'est Charlie , soumis, c?est tout les autres qui courent derrière", a-t-il expliqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire