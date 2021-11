Paris (AFP). Charlie Hebdo: première Une de Riss depuis l'attentat

Riss, le nouveau patron de Charlie Hebdo, blessé à l'épaule dans l'attaque de janvier, a dessiné sa première Une depuis l'attentat: on y voit François Hollande et Manuel Valls dans un hélicoptère allant "dans le décor" à l'occasion des élections départementales. "Départementales encore une télé-réalité qui va finir dans le décor", mentionne la couverture sur fond bleu de l'hebdomadaire satirique, en référence à l'échéance électorale des 22 et 29 mars et au récent accident d'hélicoptère en Argentine sur le tournage de l'émission "Dropped" qui a fait 10 morts. Riss, de son vrai nom Laurent Sourisseau, a eu l'omoplate brisée par une balle lors de l'attaque du 7 janvier. Hospitalisé pendant près de deux semaines, il était parvenu à gribouiller deux dessins de la main gauche pour le "numéro des survivants" paru une semaine après l'attentat. Fin février encore, quand il dessinait, sa main tremblait. "J'ai plus de muscle, plus de force. Je m'aperçois à quel point, quand on dessine, on est dans une tension. C'est plus physique qu'on ne le croit", avait-il dit à l'AFP en mimant le geste. Le dessinateur, désormais aux commandes de Charlie Hebdo, est toujours en rééducation. "Après sa blessure à l'épaule, il a maintenant retrouvé la souplesse nécessaire pour dessiner plus facilement", indique-t-on dans son entourage. Ce nouveau numéro de l'hebdomadaire, le cinquième depuis l'attaque, sera mercredi dans les kiosques.

