Ivre et sans permis, elle roule à contresens à Bihorel

L'équipage de police patrouille ce samedi soir quand il tombe, avenue du Président Kennedy, sur une voiture roulant à contresens et manquant de percuter le véhicule de police. L'automobiliste s'arrête un peu plus loin. Contrôlée, elle présente un taux d'alcoolémie délictuel. Agée de 54 ans et résidant à Bihorel, elle ne peut présenter de permis de conduire. Et pour cause : en analysant leur fichier, les forces de l'ordre se rendent compte que son permis a été annulé depuis novembre 2014.