Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Oscars: Birdman grand vainqueur d'une soirée très politisée

La comédie noire "Birdman", d'Alejandro Inarritu, a décroché l'Oscar du meilleur film dimanche et a dominé une 87ème soirée des Oscars ponctuée de messages militants sur le droit des femmes et des minorités. Le compositeur français Alexandre Desplat --déjà nommé huit fois-- a été primé dimanche pour la musique de "The Grand Budapest Hotel". "Birdman" interprété par Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts et Emma Stone entre autres, raconte un ex-acteur de films de super-héros qui tente de renouer avec la gloire au théâtre. Le film faisait notamment face à "Boyhood", "Selma", "Une merveilleuse histoire du temps" et "American Sniper". "Birdman", produit, écrit et réalisé par le mexicain Alejandro Inarritu, partait favori avec neuf nominations. Il en a remporté quatre dont meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur directeur de la photographie. Autres gagnants de la soirée, la comédie loufoque et surannée "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, a décroché 4 statuettes et le thriller musical "Whiplash", de Damien Chazelle, trois prix. "Un scénario qui démarrait avec un homme d'âge moyen assis en tailleur, ça ne menait nulle part, et pourtant nous sommes là", a ironisé le réalisateur mexicain. C'est la rousse Julianne Moore qui a été sacrée meilleure actrice pour son interprétation fine d'une malade d'Alzheimer dans "Still Alice". Le britannique Eddie Redmayne a, lui, été primé pour son interprétation puissante du cosmologue Stephen Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps". Il a rendu hommage au courage de ceux qui souffrent de la maladie de Charcot, comme le génial scientifique britannique. - Les larmes de David Oyelowo - Dès l'ouverture de la soirée le présentateur Neil Patrick Harris avait donné le ton politique en lançant: "ce soir nous honorons les films plus blancs pardon les plus brillants d'Hollywood", référence à la critique de la sélection de cette année, accusée d'être trop blanche et trop masculine. Il a poursuivi dans la même veine un peu plus tard en s'adressant à l'acteur noir David Oyelowo, qui incarne Martin Luther King dans le très acclamé "Selma", mais qui n'a pas été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. "Ahh! Vous l'aimez bien maintenant", a-t-il lancé à l'assistance. La chanson principale du film "Selma", "Glory", a remporté l'Oscar de la meilleure chanson, saluée par deux fois par une ovation debout, et faisant couler les larmes de David Oyelowo, bouleversé. Common, qui l'interprète avec John Legend, a déclaré que "l'esprit" du pont de Selma, l'une des étapes marquantes de la lutte pour les droits des noirs-américains, "transcende les races, les orientations sexuelles". Le rappeur a rendu hommage à "ceux qui ont marché pour la liberté d'expression en France et au peuple de Hong-Kong" qui a manifesté pour plus de démocratie. "Il y a plus d'hommes noirs en prison ici maintenant que d'esclaves en 1850", a renchéri John Legend. Autre instant fort de la soirée, "Citizenfour", film coup de poing sur le lançeur d'alerte Edward Snowden, qui a révélé le programme de surveillance massif du gouvernement américain, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Il a été réalisé par l'américaine Laura Poitras et édité par la française Mathilde Bonnefoy. Ce qu'Edward Snowden "a révélé les menaces qui pèsent non seulement sur notre vie privée mais sur notre démocratie", a déclaré Laura Poitras, accompagnée par le journaliste Glenn Greenwald, à qui Snowden avait également fait ses révélations. Dans un communiqué, l'ex-conseiller de la CIA poursuivi par les Etats-Unis et réfugié en Russie a félicité la réalisatrice pour "son film courageux et brillant", ajoutant que "quand les citoyens travaillent ensemble, ils peuvent changer le monde". La blonde Patricia Arquette, qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation de mère-courage dans "Boyhood", n'a pas été en reste. Elle a salué "toutes les femmes qui ont porté un enfant", et appelé à "l'égalité de droits et salaires" pour les américaines.

