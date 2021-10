Johannesburg (AFP). Afrique du Sud: 18 mineurs d'or portés disparus après un incendie

Dix-huit mineurs étaient toujours portés disparus dimanche soir dans une mine d'or proche de Johannesburg, alors que près de 500 de leurs collègues avaient été bloqués sous terre toute la journée après un incendie, a indiqué la compagnie Harmony Gold exploitant le site. "On est encore sans nouvelles de 18 mineurs", a déclaré à l'AFP la porte-parole de la compagnie Charmane Russell, précisant que 459 des 486 mineurs bloqués par l'incendie avaient déjà été remontés sains et saufs à la surface. Une poignée d'autres, réfugiés dans les espaces de survie, étaient en train d'être évacués. L'accident s'est produit à la mine d'or de Kusasalethu près de Carletonville, à l'ouest de Johannesburg. L'incendie a été circonscrit, ajoute la compagnie minière. Il a démarré pendant des opérations de maintenance, à environ 2.300 mètres sous le niveau de la terre, vers 09H40 dimanche (07H40 GMT). Toutes les opérations de la mine ont été suspendues. Des accidents se produisent de temps à autre dans les mines sud-africaines, qui sont les plus profondes au monde. Le pays extrait de son sous-sol essentiellement de l'or, du charbon et du platine. Début 2014, huit mineurs d'Harmony Gold avaient été tués après un tremblement de terre qui avait provoqué une explosion souterraine. En juillet 2009, neuf mineurs de platine avaient péri écrasés sous des chutes de pierres. Par ailleurs, nombre de mineurs illégaux sont régulièrement victimes d'accidents. Il s'agit de mineurs qui s'introduisent en fraude dans des galeries fermées par les compagnies, avec l'espoir de grappiller encore un peu de minerai précieux.

