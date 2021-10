Grenoble (AFP). Chassé-croisé des vacances: retour à la normale sur la route des Alpes

La circulation était à nouveau fluide dimanche matin sur les itinéraires d'accès aux stations alpines, après de fortes perturbations dues à la neige dans la journée de samedi. "La situation est redevenue normale sur le réseau autoroutier", a indiqué à l'AFP Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, département dans lequel se sont concentrées les principales difficultés. Samedi midi, jusqu'à 230 km de bouchons avaient été comptabilisés en région Rhône-Alpes. La circulation de tous les véhicules était de nouveau possible sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, fermée samedi et toute la nuit de samedi à dimanche après de très grosses perturbations qui se sont prolongées tardivement. Un millier de personnes au total ont été accueillies dans quatre centres d'hébergement d'urgence le long de l'A43, selon la préfecture de l'Isère. "Les centres sont désormais fermés et les personnes accueillies sont reparties", a indiqué M. Lapouze. Quelque 480 personnes ont été hébergées au palais des sports de Bourgoin-Jallieu, 300 à la halle des sports de La Tour du Pin, 50 à Saint-Quentin-Fallavier et 20 à L'Isle d'Abeau. Le trafic était à nouveau possible sur l'A48 vers Grenoble, coupée également samedi. Enfin, l'A7, coupée dans le sens Lyon-Marseille depuis samedi soir après un accident de poids lourd, était elle aussi rouverte à la circulation. "Les personnes empruntant le réseau secondaire doivent rester vigilantes car les conditions de circulation peuvent être plus délicates", a mis en garde M. Lapouze. Par ailleurs, dans la chaîne pyrénéenne, les accès à Andorre depuis la France sont fermés depuis le milieu de la nuit en raison de chutes de neige. Il s'agit aussi bien de la route venant de l'Ariège que de celle provenant des Pyrénées-orientales. La principauté n'est toutefois pas coupée du monde car les accès sud par l'Espagne ne sont pas touchés. La journée de samedi, classée noire par Bison Futé en raison du chassé-croisé de vacanciers sur les routes du ski, et orange par Météo France en raison des chutes de neige, a viré au cauchemar pour des milliers d'automobilistes bloqués durant des heures et contraints parfois à effectuer de gros détours pour accéder aux Alpes. Côté rail, un train assurant la liaison Grenoble-Gap, avec 30 passagers à bord, a également été bloqué par la neige sous le col de Lus-la-Croix-Haute, en Isère. Les passagers ont été hébergés à l'hôtel avant de reprendre la route en car. Météo France a levé samedi soir l'alerte orange liée à la neige visant l'Ain, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

