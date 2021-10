Grenoble (AFP). Circulation chaotique sur la route des Alpes en raison de la neige

La neige a rendu l'accès aux Alpes très difficile samedi, avec des axes coupés et des trajets à rallonge avant même de monter vers les stations de ski, pour ce nouveau chassé-croisé sur la route des vacances d'hiver. A 18H00, le Centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) comptabilisait 130 km de bouchons en Rhône-Alpes, contre 230 km à 13H00. Les principales difficultés se concentraient sur les autoroutes A43 et A48 permettant de rejoindre les stations alpines depuis Lyon via Chambéry et Grenoble. Ces deux autoroutes ont été fermées en raison d'importantes chutes de neige qui ont occasionné d'importants bouchons. Nombre d'usagers y sont restés piégés pendant des heures. "On a fait 110 km en huit heures", a raconté Alexandre Renard, étudiant originaire de Caen. Parti à 10H00 de la station de ski des Deux Alpes (Isère), il était encore coincé sur l'A48 vers 18H00, près du col de la Rossatière. "Pourtant, ça fait cinq heures qu'il ne neige plus. Il y a des gens qui font des batailles de boules de neige sur l'autoroute, d'autres qui mettent leurs chaînes. C'est le foutoir", a-t-il ajouté: "faudrait pas que ça dure trop longtemps, on commence à avoir faim et soif". Même situation sur l'A43 où Aurélie Chabot, habitante de Vélizy (Yvelines), est restée immobilisée deux heures sur l'A43. "Ils nous ont fait faire demi-tour, on prend l'autoroute en sens inverse () vers Marseille. C'est un peu le capharnaüm: il y a des gens qui roulent la bande d'arrêt d'urgence", décrivait-elle vers 17H00. - Sur l'autoroute, luge et boules de neige pour patienter - Originaire du Calvados, Véronique Chandelier est aussi restée bloquée deux heures avec sa fille et son mari sur l'A43. "On a fait des boules de neige, un bonhomme, de la luge puis on a redémarré. On a fait 500 mètres et depuis plus rien", a raconté la vacancière de retour de La Clusaz (Haute-Savoie). Il fallait encore 2H55 pour rejoindre Lyon depuis Chambéry par l'A43 au lieu de 37 minutes en temps normal, selon le CRICR. La journée était classée noire dans le sens des départs par Bison Futé. A ce trafic intense s'est ajoutée une alerte orange neige-verglas, en vigueur depuis l'aube sur cinq départements du massif alpin - l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes. La perturbation neigeuse devait se décaler plus à l'est vers les hauts massifs alpins dans la soirée, selon Bison Futé. Au total, pendant cet épisode, il est tombé moins de 10 cm de neige vers 500 mètres (très localement plus) et entre 10 et 20 cm au-dessus de 1.000 m. A la sortie de Lyon, en direction des Alpes, les automobilistes ont dû faire demi-tour sur l'A43 au péage de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour rejoindre les Alpes en passant par Valence et Grenoble, via l'A7 et l'A49, à partir de l'après-midi. La circulation a aussi été très difficile sur l'A40, coupée en matinée, où Nathalie Coutand est restée sans avancer plus de six heures sur une aire de l'autoroute avant de reprendre la route pour Clisson (Loire-Atlantique) vers 15H30. La zone B (Aix-Marseille ou Lille) a entamé ce samedi ses vacances d'hiver, tandis que les Franciliens concernés par la zone C (Paris, Versailles, Créteil) entrent dans leur deuxième semaine de vacances. Mais celles-ci se terminent pour la zone A (notamment les académies de Lyon et Grenoble). Dans le sens des retours, Bison Futé avait classé la journée orange en Rhône-Alpes. Par ailleurs, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry fonctionnait au ralenti samedi, la neige provoquant des retards. Plus de 70 vols ont été retardés au décollage comme à l'atterrissage. Évelyne Le Béhérec est ainsi restée coincée plus de six heures dans un vol EasyJet pour Nantes. "Depuis ce matin, on nous dit +vous allez être dégivrés et rien ne se passe+", s'énervait-elle. Prévu pour 10H50, l'avion a finalement décollé à 17H30.

