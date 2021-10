Grenoble (AFP). Circulation chaotique à cause de la neige sur la route des Alpes

La neige rendait l'accès aux Alpes très difficile samedi, avec des axes coupés et des trajets à rallonge avant même de monter vers les stations de ski, pour ce nouveau chassé-croisé sur la route des vacances d'hiver. A 16H00, le centre national d'information routière comptabilisait 180 km de bouchons en Rhône-Alpes. "Il faut en moyenne 4H30 pour rejoindre les stations de ski à partir de Lyon", a-t-on précisé au Centre régional d'information et de coordination routière (CRICR). Soit deux fois plus de temps environ qu'à l'ordinaire. Nombre d'usagers piégés sur les routes faisaient état de leurs mésaventures sur les réseaux sociaux, photos à l'appui, où l'on voyait certains se dégourdir les jambes sur la bande d'arrêt d'urgence ou partager des victuailles avec d'autres vacanciers en détresse. La journée était classée noire dans le sens des départs par Bison Futé et à un trafic intense s'est ajoutée une alerte orange de Météo France en raison des précipitations. Samedi en milieu d'après-midi, deux des principales autoroutes menant aux stations de ski étaient fermées en raison d'importantes chutes de neige: l'A43 entre Lyon et Chambéry et l'A48 entre Lyon et Grenoble. Après une fermeture de l'A40, qui mène vers la Haute-Savoie, en matinée. A la sortie de Lyon en direction des Alpes, les automobilistes devaient faire demi-tour sur l'A43 au péage de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour rejoindre les Alpes en empruntant l'A7 jusqu'à Valence, puis l'A49 pour remonter vers Grenoble. Il fallait ainsi passer par la capitale iséroise pour rejoindre les stations savoyardes ou de l'Oisans. La neige tombait à gros flocons samedi après-midi à Grenoble où les difficultés de circulation étaient encore limitées. Pour rejoindre la Haute-Savoie, il était conseillé d'emprunter les autoroutes A42 jusqu'à Bourg-en-Bresse puis A40, sans allongement de parcours ni surcoût de péage depuis Lyon. L'A40 a rouvert à la circulation dans le sens des départs mais on comptait 26km de ralentissement entre Bourg-en-Bresse et Pont d'Ain et 14 km de bouchons entre Neuville-sur-Ain et Saint-Martin-du-Fresne. Dans le sens des retours, la circulation était aussi difficile entre Annemasse et Bourg-en-Bresse. - 'On espère ne pas passer la nuit ici' - Nathalie Coutand, originaire de la région nantaise, était coincée sur une aire de l'A40, vers Châtillon-en-Michaille, depuis 9h30 samedi. "Tout est bloqué. Ils ont fermé les tunnels et il s'est remis à neiger", a-t-elle déclaré à l'AFP. "On entend la gendarmerie qui passe mais personne n'est venu nous voir. On n'a aucune information. On espère juste ne pas passer la nuit ici", a ajouté la vacancière, qui n'avait fait qu'une heure de route depuis son départ de station. Cinq départements du massif alpin - l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes - font l'objet depuis l'aube d'une vigilance orange et la neige, qui doit tomber dès 400 mètres, pourrait atteindre des cumuls de 10 à 15 cm entre 600 et 800 m et de 15 à 30 cm au-dessus de 1.000 à 1.200 m, selon Météo France. La zone B (Aix-Marseille ou Lille) entame ce samedi ses vacances d'hiver tandis que les Franciliens concernés par la zone C (Paris, Versailles, Créteil) entrent dans leur deuxième semaine de vacances, qui se terminent pour les familles de la zone A (notamment les académies de Lyon et Grenoble). Dans le sens des retours, Bison Futé a classé la journée orange en Rhône-Alpes. Par ailleurs, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry fonctionnait au ralenti samedi en raison des chutes de neige qui provoquent des retards. Vingt-et-un vols étaient retardés au départ, d'une heure et 50 minutes en moyenne, tandis que 53 vols étaient retardées à l'arrivée, de 25 mn en moyenne, a indiqué l'aéroport en précisant que toutes les pistes étaient déneigées. La météo perturbait enfin les matches de Ligue 1 de football et de Top 14 de rugby prévus dans la région samedi.

