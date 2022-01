Paris (AFP). Grand chassé-croisé: déjà près de 250 km de bouchons

Déjà près de 250 km de bouchons à 07H00 du matin: le grand chassé-croisé de l'été sur la route des vacances est à la hauteur des prévisions de Bison Futé, qui a classé ce samedi noir. "Le trafic est déjà dense sur les axes routiers et autoroutiers de province, conformément aux prévisions de Bison Futé, avec un cumul de 244 km de bouchons. La tendance est à la hausse", indique l'organisme dans son bulletin de 07H00, où il pointe notamment la situation dans la vallée du Rhône et sur l'A10 entre Paris et Bordeaux. En revanche, il y a encore "peu de circulation" sur le réseau francilien", avec tout juste "quelques ralentissements" "sur l'A86 intérieure de Thiais à Fresnes et sur "l'A10 de Fresnes à Palaiseau", ajoute-t-il. Les difficultés sur les routes avaient commencé dès vendredi avec plus de 550 kilomètres de bouchons au plus fort du trafic. La journée de samedi est annoncée comme la pire de l'été pour le trafic routier. L'an dernier le grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens avait provoqué un pic record de 994 km de bouchons, équivalant à une liaison Lille-Biarritz totalement embouteillée. Ce samedi à 07H00, les principales difficultés se situaient dans la vallée du Rhône, notamment sur l'A7 (30 km de bouchons au sud de Vienne et 15 km au sud de Lyon), sur l'A46 (21 km à Lyon) et l'A71 (30 km au nord de Clermont-Ferrand). Sur l'A10, on cumulait 18 km au sud d'Etampes, en région parisienne, 20 km au sud de Tours et 16 km au nord de Bordeaux. Par ailleurs, un accident sur l'A75 à hauteur de Chirac, en Lozère (30 km à l'ouest de Mende), a provoqué un bouchon de 25 km. L'autoroute est coupée dans le sens nord-sud, avec une sortie obligatoire au niveau de la sortie numéro 37. Bison futé déconseille de rouler "durant toute la journée du samedi" jusqu'à 18H00 et enjoint les automobilistes à reporter leurs départs à dimanche même s'il y aura "encore des bouchons, notamment en vallée du Rhône, sur l?autoroute A10 en région Centre et sur l?autoroute A13 en Normandie". Dans le sens des retours, la journée sera orange samedi et verte dimanche.

