Jeunes Agriculteurs de l'Orne : les normes nous tuent

Le rapport d'orientation de cette Assemblée Générale des JA de l'Orne avait pour thème L'environnement nous poussera-t-il à produire cachés ?

Les JA de l'Orne estiment en effet être de plus en plus … et beaucoup trop contraints par la multiplicité des normes environnementales ; trop de normes, à tel point que cela contraint désormais la productivité des exploitations agricoles, et menace leur avenir.

Guillaume Larchevêque, président des JA de l'Orne :

Guillaume Larchevêque reste président des JA de l'Orne, pour encore une année.