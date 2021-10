Grandes marées au Mont-Saint-Michel : Des mesures de sécurité inédites !

Les très grandes marées jusqu’à dimanche, coefficient de 118 ce vendredi soir, ce sera le plus élevé de cette période. Avec une hauteur d’eau de 13 mètres 50.

De forts coefficients qui attirent la foule au Mont-Saint-Michel notamment qui se retrouvera tout ce week-end entouré d’eau. Le Mont qui redevient une île.

Les secours seront mobilisés pour l’occasion pour la gestion de foule sur le pont passerelle et le Mont intra-muros.

Deux pc sécurité sont ainsi installés par la préfecture.

Ecoutez les précisions de Pierre Marchand Lacour directeur de cabinet du préfet de la Manche.

La préfecture qui aura a gérer un flux de touristes et curieux aux abords et sur le Mont-Saint-Michel alors que le plan vigipirate est à son plus haut niveau.

Pierre Marchand Lacour directeur de cabinet du préfet de la Manche.

Au Mont-Saint-Michel, c’est la dernière grande étape de l’opération d’aménagement du rétablissement du caractère maritime du Mont avec ce geste symbolique ce soir : La destruction de la digue-route, construite en 1879 en présence du président de la région Basse Normandie, Laurent Beauvais et de son homologue de la région Bretagne, Patrick Massiot, ainsi le préfet de région Basse Normandie et le président du conseil général de la Manche.

Ce vendredi soir le Mont-Saint-Michel sera submergé entre 19h50 et 21h10.