Paris (AFP). César: Timbuktu et Saint Laurent grands favoris de la 40e édition

"Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako, fable sur la vie dans le nord du Mali sous la coupe des jihadistes, et "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, film audacieux sur le célèbre couturier français, sont les grands favoris de la 40e cérémonie des César, qui se déroulera vendredi soir à Paris. Nommé à huit reprises, le film franco-mauritanien "Timbuktu", éclairage lumineux sur l?extrémisme, pourrait avoir les faveurs des 4.225 professionnels du 7e art votant aux César, lors de la cérémonie qui se déroulera à partir de 21H00 au théâtre du Châtelet à Paris. Très bien accueillie à Cannes par la critique, également en course pour l'Oscar du meilleur film étranger décerné dimanche, cette chronique acérée sur la résistance en des temps troublés, qui trouve une résonance particulière dans l'actualité, pourrait être sacrée meilleur film ou Abderrahmane Sissako meilleur réalisateur. Face à ce film emblématique, "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, odyssée sombre dans la tête d'un créateur de génie portée par l'interprétation de Gaspard Ulliel, en tête avec dix nominations, est bien parti pour remporter une moisson de récompenses. Présenté sans succès par la France dans la course à l'Oscar, il sera un candidat de poids dans les catégories suprêmes de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Cité dans sept catégories, l'autre biopic sur le couturier français, "Yves Saint Laurent" de Jalil Lespert, version autorisée par Pierre Bergé, compagnon d'Yves Saint Laurent, livrera la bataille avec son concurrent, mais sans concourir pour le titre de meilleur film ou réalisateur. Les interprètes principaux des deux opus rivaux, Gaspard Ulliel -César du meilleur espoir masculin pour "Un long dimanche de fiançailles" en 2005- et Pierre Niney -déjà nommé deux fois comme meilleur espoir-, s'affronteront pour le prix d'interprétation masculine, pour lequel ils sont favoris. Jérémie Rénier et Guillaume Gallienne, qui incarnent tous deux Pierre Bergé, se mesureront quant à eux pour le meilleur second rôle masculin. - Adèle Haenel et Juliette Binoche - Face à ces poids lourds, des films de jeunes cinéastes, dont les nombreuses nominations étaient moins attendues, pourraient aussi s'imposer. "Hippocrate" de Thomas Lilti, récit initiatique d'un médecin débutant, qui a réuni près de 950.000 spectateurs, est en lice pour la statuette du meilleur film ou du meilleur réalisateur. Ses acteurs, Vincent Lacoste, Reda Kateb et Marianne Denicourt prétendront au titre de meilleur acteur, acteur dans un second rôle et actrice dans un second rôle. Quant au film "Les Combattants" de Thomas Cailley, oeuvre la plus représentée derrière "Saint Laurent" avec neuf nominations, il pourrait aussi être récompensé. Cette histoire d'amour sur fond de stage commando, premier film d'un jeune cinéaste de 34 ans, concourt notamment dans les catégories meilleur film, meilleur premier film et meilleur réalisateur. Son interprète principale, Adèle Haenel, 26 ans, sacrée meilleur second rôle féminin l'an dernier pour "Suzanne" de Katell Quillévéré, pourrait quant à elle triompher dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle de fille rebelle et impulsive se préparant à l'apocalypse. Elle sera face à Juliette Binoche en comédienne confrontée aux affres du temps dans "Sils Maria" d'Olivier Assayas, Marion Cotillard en ouvrière déterminée à sauver son emploi dans "Deux jours, une nuit" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, ou Karin Viard en mère de famille sourde-muette dans la comédie "La Famille Bélier" d'Eric Lartigau. Très apprécié du public, totalisant à ce jour 6,3 millions d'entrées, "La Famille Bélier", en course dans six catégories, pourrait lui aussi avoir son lot de récompenses, comme l'an dernier "Les Garçons et Guillaume à table" de Guillaume Gallienne, autre comédie, qui avait raflé cinq César dont celui du meilleur film. La soirée, retransmise en clair sur Canal+, sera présidée par Dany Boon. Une quarantaine de personnalités viendront remettre un prix, dont l'actrice Julie Gayet.

