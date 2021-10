Sans permis et ivre, il fuit et percute un véhicule de police à Grand-Couronne

La Brigade Anti-Criminalité aperçoit ce jeudi dans la nuit, à Sotteville, un véhicule de sport assez rare. Elle décide de le contrôler. A la vue des policiers, le conducteur prend la fuite. Au niveau du rond-point des Essarts, à Grand-Couronne, il est coincé par deux véhicules de la BAC. Mais au lieu de s'arrêter, il entreprend une marche arrière et percute violemment l'un des deux véhicules policiers au niveau de la portière avant droite.

L'homme continue sa fuite mais l'un des pneus du véhicules a crevé dans la manoeuvre. Il doit finalement s'arrêter et est interpellé. Il possède 0,88g d'alcool dans le sang et n'a pas le permis. Il est placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse, défaut de permis et violence avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ses deux passagers ont été entendus comme témoins.

Les policiers percutés par le véhicule du fuyard n'ont pas été blessés.