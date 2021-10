Paris (AFP). DSK, un homme brillant aux démons destructeurs

Dominique Strauss-Kahn, dont la relaxe a été demandée mardi par le procureur dans une affaire de proxénétisme aggravé, est un homme brillant aux démons parfois destructeurs pour sa carrière, mais toujours capable de se sortir de toutes les situations, même les plus épouvantables. Economiste, ministre, directeur général du Fonds monétaire international, conférencier DSK est un touche à tout doué, un brin dilettante, aimant l'argent et les honneurs. Sa vie, une succession de succès et d'échecs. On le croit au plus bas il revient, comme le Phénix, le sourire aux lèvres avec l'assurance de ceux qui sont convaincus de leur valeur. Si sa relaxe devait être décidée par le tribunal correctionnel de Lille, un nouvel horizon s'ouvrirait devant lui, avec la fermeture d'une parenthèse de quatre ans de scandales sexuels. Dans les sondages, il est toujours considéré comme un homme compétent. Reste une inconnue de taille: quel sera l'impact de l'étalage, durant le procès de Lille, de sa sexualité débridée? Son plus grand adversaire a toujours été lui-même, son goût extrême pour les femmes qui le conduira à sa perte en mai 2011. Ce jour de mai 2011, c'est le coup de tonnerre: arrestation, menottes, prison Une femme de chambre du Sofitel de New York, Nafissatou Diallo, l'accuse de viol. Dès lors, l'ambition politique du patron du FMI, favori dans les sondages pour la présidentielle de 2012, est anéantie. L'affaire s'achève par un accord financier confidentiel. Ses premiers démêlés avec les femmes remontent à la fin 2008, quand une ancienne membre du FMI, Piroska Nagy, l'accuse d'assiduités appuyées. DSK présente publiquement ses excuses à son épouse, la journaliste star Anne Sinclair, et au personnel de l'institution pour cette liaison. Au même moment, en France, une jeune journaliste, Tristane Banon, l'accuse d'une tentative de viol qui serait intervenue en 2003. L'été 2011, elle dépose une plainte classée sans suite quelques mois plus tard. - Saga familiale complexe - Ce polyglotte anglais-allemand, né à Neuilly-sur-Seine, le 25 avril 1949, a grandi au Maroc, à Agadir qu'il quitte en 1960. Son attachement à ce pays - il possède une villa à Marrakech - ne se démentira jamais. Pour évoquer ses origines juives séfarades et ashkénazes, il a toujours assuré, en riant, ne pas vouloir choisir entre "le couscous et le strudel". L'homme est complexe, tout comme l'est sa saga familiale. Son patronyme Strauss-Kahn vient de la double ascendance de son père Gilbert, qui avait deux pères, l'un naturel, Gaston Strauss, et l'autre adoptif, Marius Kahn. Gaston et Marius ont aimé la même femme, la grand mère de Dominique Strauss-Kahn, comme le révèlera son biographe, Michel Taubmann, dans "le roman vrai de DSK". Doté d'une mémoire phénoménale, il collectionne les diplômes (HEC, Sciences po, doctorat es sciences économiques..), mais échoue à l'ENA. Quand il adhère au PS en 1976, il a 27 ans, est marié déjà depuis près de dix ans avec Hélène avec qui il aura trois enfants. Prof d'économie, le jeune espoir du parti arbore à cette époque une barbe fournie et d'épaisses lunettes d'écailles qui achèvent de lui manger le visage. A la fin des années 80, autre vie. Il se remarie, change d'apparence -il coupe sa barbe, enlève ses lunettes- et gravit rapidement les échelons du parti où son analyse économique séduit. - Le roi de Bercy -

