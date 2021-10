Rallye de la côte fleurie ce week-end

Cet événement est organisé par est organisé par l’Ecurie Côte Fleurie et l’A.S.A.C.O. Pays Normand. Le parcours de la course fait 171 kilomètres. Il comporte 9 épreuves spéciales d’une longueur totale de 122 kilomètres, divisées en deux étapes et cinq sections.

Pour la 1ère fois cette année, le 1er rallye national VHC sera orgaisé. Il concerne les voiturs de collection des années 70-80.

Le public est invité à assister à l'ensemble de la course, et plus particulièrement à l'épreuve spectacle qui se déroulera devant le casino Barrière vendredi à partir de 20h. (Pour ce show, une participation de 5€ est demandée, c'est gratuit pour le rallye).

Retrouvez programme complet de la course sur www.rallyedelacotefleurie.org

Ecoutez Jean-Michel Guegan, président du comité d'organisation du rallye, nous présenter cette édition 2015: