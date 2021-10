Paris (AFP). Le Conseil de l'Europe appelle la France à contrer les actes haineux et racistes

Le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Nils Muiznieks, exhorte la France à lutter contre la hausse des actes haineux et à mieux accueillir les demandeurs d'asile, notamment syriens, dans un rapport publié mardi. Selon ce rapport, le premier concernant la France depuis 2008, rédigé avant les attentats des 7 au 9 janvier, il est "urgent" de "mieux contrer d'une manière soutenue et systématique" les discours et actes haineux et racistes dans le pays, où vivent les premières communautés juive et musulmane d'Europe. Ces discours et actes "non seulement persistent mais sont en hausse" en France, "malgré des avancées législatives et des mesures visant à lutter contre l'intolérance et le racisme", s'alarme le Letton Nils Muiznieks dans son rapport. Il pointe le "sentiment d'insécurité" des juifs, dont l'émigration vers Israël a plus que triplé entre 2012 et 2014, et relève que le nombre croissant d'actes antimusulmans et de faits homophobes "est également très inquiétant". L'accueil des demandeurs d'asile en France est l'objet d'"insuffisances graves et chroniques", souligne aussi le commissaire dans ce rapport. Et les règles en matière d'asile et d'immigration en vigueur "posent de sérieuses questions de compatibilité avec les engagements internationaux de la France". Il appelle les autorités françaises "à maintenir leur engagement d'accueillir 500 réfugiés syriens" dans le cadre du programme dit de "réinstallation", en plus des quelque 3.000 demandeurs d'asile accueillis en France depuis 2012 au titre de la procédure ordinaire. Il les "exhorte à en accueillir davantage et à lever tous les obstacles", comme l'obligation de visa de transit aéroportuaire, qui "compromettent" leur accès à l'asile. "La France devrait se montrer plus généreuse en ce qui concerne cette crise syrienne", a estimé lors d'une conférence de presse à Paris Nils Muiznieks, citant en exemple l'Allemagne, où quelque "30.000 Syriens" ont été accueillis, et la Suède. Le commissaire invite aussi les autorités à "améliorer les conditions de vie des migrants à Calais et à mieux les protéger de violentes attaques xénophobes". Parmi les défaillances du système d'immigration français, le rapport relève "l'accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers", dont "entre 7.000 et 12.000 vivent en France" - 3.000 à Mayotte. "Inquiet du fort climat d'antitsiganisme qui règne en France de très longue date", le commissaire souligne aussi "l'urgence" de garantir aux Roms, "ciblés et stigmatisés par certains discours de haine", l'accès aux soins de santé, à l'éducation, au logement et à l'emploi. Nils Muiznieks déplore des "violences commises par des particuliers" à leur encontre, "et parfois même par des membres des forces de l'ordre, notamment lors des évacuations forcées de campements". Le rapport comprend en outre un volet consacré aux droits des personnes handicapées, dans lequel le commissaire "constate avec préoccupation qu'environ 20.000 enfants, notamment ceux souffrant de troubles autistiques, demeurent sans solution de scolarisation".

