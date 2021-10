C'est le canton de Lisieux qui compte le plus grand nombre de binômes à se présenter (8). Ils ne seront en revanche que trois sur les cantons de Condé-sur-Noireau, Falaise, Honfleur-Deauville, Pont-L'Evêque et Thury-Harcourt. La campagne commencera le 9 mars, pour un premier tour prévu le 22, et un second le 29.

