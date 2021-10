Paris (AFP). Vigipirate: nous prolongerons ces moyens autant que nécessaire, selon Valls

Le Premier ministre, Manuel Valls, a assuré lundi sur RTL que le plan Vigipirate serait prolongé "autant que nécessaire, tant que la menace (terroriste) reste élevée". "Il faut dire la vérité aux Français () Il faut s'habituer à vivre avec cette menace terroriste qui est le fruit d'organisations internationales particulièrement barbares comme Daech (organisation de l'Etat islamique) ou al-Qaïda, mais aussi d'individus radicalisés qui sont sur notre sol, qui sont des Français et qui peuvent retourner leurs armes, leurs couteaux, leurs armes à feu, contre nous, contre des militaires, contre des citoyens", a poursuivi Manuel Valls. "Cela fait plusieurs mois, sinon plusieurs années, que nous disons () que la menace est particulièrement élevée, en Europe et donc en France. Et elle le reste, particulièrement élevée, dans notre pays", a encore relevé le Premier ministre. Manuel Valls a par ailleur appelé l'islam de France à prendre "totalement ses responsabilités" et a appelé à "l'unité" pour "combattre l'islamo-fascisme" après les deux fusillades de Copenhague, réplique apparente des attentats de Paris, et la profanation d'un cimetière juif en Alsace. "Pour combattre cet islamo-fascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force. Il ne faut céder ni à la peur, ni à la division. Mais il faut en même temps poser tous les problèmes: combattre le terrorisme, mobiliser la société autour de la laïcité, combattre l'antisémitisme () Il faut désormais une rupture. Il faut que l'islam de France assume, qu'il prenne totalement ses responsabilités, c'est ce que demandent d'ailleurs l'immense majorité de nos compatriotes musulmans", a déclaré le Premier ministre sur RTL.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire