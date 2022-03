Paris (AFP). Attentats: l'heure des hommages et des obsèques

Les cérémonies se multiplient et les obsèques commencent pour les dix-sept personnes tuées lors des attentats jihadistes de la semaine dernière à Paris. François Hollande a rendu hommage mardi en fin de matinée aux trois policiers tués par Amédy Coulibaly et les frères Kouachi, lors d'une cérémonie dans la cour de la Préfecture de police de Paris. Le président de la République a remis à titre posthume les insignes de chevaliers de la Légion d'honneur à Ahmed Merabet (40 ans), Franck Brinsolaro (49 ans) et Clarissa Jean-Philippe (26 ans), trois policiers "morts pour que nous puissions vivre libres". "La France toute entière partage votre douleur et votre peine", a déclaré le chef de l?État aux familles des victimes présentes à la cérémonie, à laquelle participaient de nombreuses personnalités politiques. Fait rare dans l'après-midi: tous les parlementaires et ministres ont entonné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, la Marseillaise après avoir observé une minute de silence. Debout au perchoir, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a affirmé que "l'unité nationale est le bouclier qui protège notre société de la division". Au même moment à Bobigny (Seine-Saint-Denis), Ahmed Merabet a été enterré dans le cimetière musulman, devant plusieurs centaines de personnes, qui ont salué, comme Yamina Zenasni, "un ami gentil, respectueux, serviable". Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées à l'institut médico-légal parisien pour la mise en bière du correcteur de Charlie Hebdo Mustapha Ourrad, tué dans l'attentat. Un hommage sera rendu à cet homme, décrit comme "intelligent et gentil" par ses proches, dans son village natal en Kabylie, à l'est d'Alger, selon un faire-part publié dans la presse algérienne. A plusieurs milliers de kilomètres, les quatre victimes juives tuées dans l'épicerie casher porte de Vincennes à Paris, ont été enterrées à Jérusalem dans l'immense cimetière de Har Hamenouhot (mont du Repos), devant une foule de près de 2.000 personnes et en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de la ministre française de l?Écologie Ségolène Royal. Concernant les autres victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, les obsèques de Charb auront lieu vendredi, selon la mairie de Pontoise (Val d'Oise). Le dessinateur Wolinski doit être inhumé jeudi au cimetière du Montparnasse, après une crémation au Père Lachaise à Paris, selon ces derniers. Une cérémonie de recueillement sera organisée jeudi à la mi-journée par la mairie de Montreuil pour Tignous, qui sera inhumé à 16H au Père Lachaise. L'économiste Bernard Maris sera inhumé jeudi "dans l'intimité familiale", sans autre précision sur le lieu ou l'heure, selon l'avis de décès publié dans Le Monde daté de mercredi. La psychiatre Elsa Cayat, chroniqueuse chez Charlie Hebdo, sera enterrée au cimetière du Montparnasse jeudi à 12H30, précise un autre avis de décès. Les familles de Cabu et d'Honoré n'ont pour leur part pas souhaité communiquer sur les obsèques de leurs proches. Le message "Nous sommes tous Charlie", ?uvre de Mehdi Ben Cheikh, spécialiste du street art, a été inscrit en grandes lettres rouges, en français et en arabe, sur la façade de l'Institut du monde arabe situé dans le centre de la capitale. Lundi, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a bouclé son dernier numéro, imprimé à 3 millions d'exemplaires, qui sort dans les kiosques mercredi. Un hommage national, dont la date n'est pas encore connu, est prévu dans la semaine aux Invalides pour les 17 victimes.

