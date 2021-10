Football : Les Quevillais remportent le choc face à Amiens !

Si ce sont les Amiénois qui se procurent la première occasion dès la 2e minute de jeu sur un centre repris au dessus par l’attaquant picard, les Quevillais, avec une équipe remaniée environ à 50% par rapport au match de mardi, répliquent à la 6e minute sur un débordement coté gauche de Mathieu Géran qui centre pour Davis Steppé qui tire également au-dessus.

C’est un début de match compliqué pour les Jaunes et Noirs qui semblent avoir énormément de mal à se mettre dans la partie et qui subissent jusqu'à une triple occasion à la 30e minute des Amiénois à chaque fois déviée par un joueur quevillais.

Les joueurs de Manu Da Costa rentre à la pause sur ce score nul et vierge malgré une nette domination des visiteurs. Au retour des vestiaires, les Normands semblent un peu plus présents et commencent à prendre le dessus mais sans toute fois être tranchants dans la zone de vérité.

Suite à l’expulsion d'un défenseur amiénois sur un tacle un peu trop appuyé à la 75e minute, les Canaris poussent et parviennent finalement à inscrire le seul but de la rencontre par Kevin Gouget fraichement entré en jeu sur une bonne passe en profondeur de Steppé. Avec la victoire de Sedan 3-2 sur la réserve du PSG, le classement resté inchangé en tête du championnat, les Quevillais restent 2e.

« Cela prouve aux mauvaises langues que cette équipe n’est pas morte, elle ne reste pas sur une gueulante de Manu Da Costa, ils ont répondu présent, je suis très fier de mes joueurs aujourd’hui, du contenu, même si on a eu 25 minutes compliquées, on a fait honneur à nos couleurs et à notre philosophie de jeu. J’ai des garçons qui n’ont pas rechigné, qui n’ont pas accepté le scenario du match et la belle image c’est que c’est un garçon qui ne joue pas souvent qui vient nous délivrer donc il y a beaucoup de satisfaction ce soir. Avec le turnover, je suis très satisfait de la prestation des joueurs qui ne jouent pas souvent. Lorqu'on leur donne leur chance ils sont capable de la saisir donc c’est beaucoup de bonne choses pour la suite de la saison », assurait Manu Da Costa à la fin du match.

Prochaine journée le samedi 21 février avec un déplacement à Arras.