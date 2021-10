L'Étang-Salé (France) (AFP). Nouvelle attaque mortelle de requin à La Réunion

Une baigneuse de 20 ans est morte samedi à La Réunion après avoir été gravement mordue à la jambe par un requin, le sixième décès dû à la résurgence des attaques de squale dans l'île et le premier depuis juillet 2013. La jeune femme se baignait très près de la plage d'Etang-Salé, dans le sud de l'île, "dans une zone interdite à la baignade" en raison de sa dangerosité, a souligné la préfecture. Selon des témoins, elle a été attaquée vers 18H30 (15H30 heure de Paris) alors qu'elle se baignait avec son ami à deux ou trois mètres seulement du rivage. Le squale l'a alors happée et a essayé de l'entraîner sous l'eau. La victime s'est débattue et elle est parvenue à échapper aux mâchoires de l'animal, ont rapporté des témoins de la scène sur place. Gravement mordue à une jambe, elle a été ramenée sur la plage par des témoins qui lui ont dispensé les premiers soins avant l'arrivée des secours. Transportée au centre hospitalier de Saint-Pierre, elle a succombé d'un arrêt cardiaque, selon la préfecture. La jeune victime, dont les parents résident à la Réunion, était arrivée il y a quelques mois dans l'île pour s'y installer. Pratiquement au même endroit, en octobre 2013, un jeune homme de 23 ans avait déjà été attaqué par un squale et avait eu la jambe droite sectionnée au niveau de la cuisse. "La procédure post-attaque, telle que prévue dans le dispositif réunionnais de gestion du risque requins, a été activée par le préfet de La Réunion", a fait savoir la préfecture. Ce dispositif prévoit la réalisation d?opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieux de l?attaque. Trois navires de pêche professionnelle ont été mobilisés pour tenter de capturer les squales. - 'interdire la mer' - Ce drame survient aussi alors que que le préfet de La Réunion, Dominique Sorain, vient de reconduire ce jeudi, jusqu'au 15 février 2016, l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et toutes les activités nautiques en dehors du lagon et des zones surveillées, du fait du risque posé par les requins. L'arrêté prévoit toutefois la mise en place des zones expérimentales limitées situées à Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu (littoral ouest) où les jeunes surfeurs et les entraîneurs du pôle espoir de la ligue de surf réunionnaise pourront pratiquer leur sport. La décision "d'interdire la mer", selon une expression souvent utilisée avec agacement par bon nombre de Réunionnais, avait été prise par la préfecture en juillet 2013 après la mort d'une jeune fille de 15 ans tuée par un requin alors qu'elle était à 5 mètres du rivage à Saint-Paul (ouest de l'île). Au total, entre 2011 ? date à partir de laquelle se sont multipliées ces attaques à ce jour mal expliquées - et les restrictions de juillet 2013, dix charges de squales dont cinq mortelles ont été recensées, visant principalement des surfeurs. Les attaques ont légèrement décru depuis, mais trois personnes ont tout de même été attaquées depuis juillet 2013, dont la jeune fille tuée ce samedi. Ce qui fait un total de 14 attaques de requins dont six mortelles en l'espace de quatre ans. Cette situation a contribué à une baisse significative de l'activité touristique et a entraîné l'annulation de la totalité des compétitions de surf et de bodyboard. Même si les autorités cherchent aussi à éviter la psychose en rappelant que des attaques de squales s'étaient déjà produite par le passé.

