Copenhague (AFP). Fusillade à Copenhague: les deux assaillants présumés ont pris la fuite

Les deux auteurs présumés de la fusillade samedi à Copenhague contre un bâtiment où se tenait un débat sur islamisme et liberté d'expression ont pris la fuite à bord d'un véhicule, a annoncé la police qui a diffusé son signalement et sa plaque d'immatriculation. Une homme "non identifié" a été tué lors de cette attaque et trois policiers blessés en tentant de protéger les lieux. Participaient à la réunion un auteur suédois de caricatures de Mahomet, Lars Vilks, et l'ambassadeur de France.

