Manuel Valls à Rouen sur la fusion des Normandie : "Deux forces que nous additionnons" (photos)

Le Premier Ministre Manuel Valls, accompagné des ministres des Affaires Etrangères Laurent Fabius et de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ainsi que des présidents de Région Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, s'est rendu à l'université de Mont-Saint-Aignan cet après-midi, avant une visite éclair à Maromme et à Rouen. L'occasion d'évoquer la fusion des Normandie.