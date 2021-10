Beaver Creek (Etats-Unis) (AFP). Ski: Fenninger à pas de Géante aux Mondiaux de Beaver Creek

Neuf jours après son sacre en super-G, l'Autrichienne Anna Fenninger a remporté le slalom géant des Mondiaux-2015, jeudi à Beaver Creek (Colorado) pour se constituer à seulement 25 ans un impressionnant palmarès. Déjà en tête après la première manche, Fenninger a devancé avec un chrono total de 2 min 19 sec 16/100e l'Allemande Viktoria Rebensburg, 2e à 1 sec 40/100e, et la Suédoise Jessica Lindell-Vikarby, 3e à 1 sec 49/100e. Malgré une énorme faute en deuxième manche, un travers qui aurait pu lui côuter cher, elle a empoché sa troisième médaille depuis son arrivée dans le Colorado, après l'or en super-G et l'argent en descente. "Je savais avant de venir ici que je skiais bien, mais je ne m'imaginais pas réussir de tels résultats, c'est vraiment spécial d'avoir trois médailles, c'est mon meilleur Championnat, je ne pense pas que je pourrais jamais faire mieux", a souligné Fenninger qui est la première Autrichienne à décrocher trois médailles dans un même Championnat du monde depuis Renate Götschl en 1999, dans la station voisine de Vail (Colorado). La lauréate du globe de N.1 mondiale en 2013-14 a surtout offert un cinquième titre en huit courses à l'Autriche qui écrase les Mondiaux-2015. Fenninger, championne olympique 2014 de super-G, est revenue à la hauteur de la Slovène Tina Maze qui, pour la première fois depuis le début de ces Mondiaux, n'a pas terminé sur le podium (5e à 1 sec 74/100e). - Maze et la danseuse étoile - "Je ne me sentais pas à 100% physiquement. J'ai fait beaucoup de petites fautes dans la première manche. Dans la seconde manche, je poussais trop fort et quand on pousse trop fort sur cette neige, vous perdez du temps: il faut skier comme une danseuse étoile", a souligné Maze. Les deux skieuses se sont livrées un passionnant duel depuis le début de la quinzaine de Beaver Creek: Fenninger avait remporté la super-G devant Maze pour 3/100e qui avait pris sa revanche en descente quatre jours plus tard face à l'Autrichienne avec seulement 2/100e d'avance. Fenninger qui ne disputera pas le slalom samedi, a distancé ses principales rivales dès la première manche. Sur le premier tracé, pourtant réalisé par l'entraîneur de Maze, l'Autrichienne âgée de 25 ans a pris 1 sec 10/100e d'avance sur la Slovène, seulement 4e. L'Américaine Mikaela Shiffrin était repoussée à 1 sec 72/100e, tandis que plusieurs prétendantes au podium partaient à la faute comme l'Autrichienne Eva-Maria Brem, leader de la Coupe du monde de géant, et la Suissesse Lara Gut. Dans la seconde manche, Rebensburg, championne olympique 2010 de la spécialité, opérait une superbe remontée de la 11e à la 2e place, mais butait sur Fenninger, impériale. - Bon pour le moral de Worley - La star de l'équipe américaine Lindsey Vonn s'est classée 14e grâce à une belle 2e manche, sous le regard de son compagnon, l'ancien N.1 mondial de golf, Tiger Woods. Elle en a fini avec "ses" Mondiaux avec une seule médaille, en bronze, pour sa 3e place dans le super-G. Le compteur de l'équipe de France reste bloqué à une médaille grâce à la 3e place d'Adrien Théaux en super-G. Tessa Worley était certes la championne du monde en titre de la spécialité, mais le skieuse du Grand-Bornand (Haute-Savoie) qui revient d'une grave blessure à un genou, n'a pas pu se mêler à la lutte pour le podium. Elle a tout de même réalisé une belle remontée à la faveur d'une 2e manche réussie pour passer de la 20e à la 13e place. "Sur la deuxième manche, on voit que mon meilleur ski pointe le bout de son nez. Cela fait du bien au moral", a-t-elle insisté.

