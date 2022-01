St Moritz (Suisse) (AFP). Ski: Barioz, 2e du géant de la renaissance à St Moritz

L'Autrichien Marcel Hirscher a pour sa part fêté, en clôture, un 5e gros globe consécutif, qui lui a permis de rentrer dans l'histoire. Débarrassé fin janvier de la menace du Norvégien Aksel Lund Svindal, qui était tombé dans la descente de Kitzbühel, Hirscher a égalé le record du Luxembourgeois -- autrichien de naissance -- Marc Girardelli, mais ce dernier n'avait pas réalisé un "cinq" à la suite. Si le Salzbourgeois, deuxième aussi du slalom derrière le Suédois Andre Myhrer, n'a plus quitté les feux de la rampe depuis son premier sacre, Barioz, 27 ans, avait quasiment disparu de la scène. Le seul podium de la skieuse de Courchevel datait en effet du 28 décembre 2009, pour une troisième place au géant de Lienz, en Autriche. - Persévérance - "J'étais toujours là, un peu loin aussi, on est d'accord. Je me suis aussi blessée et j'ai eu du mal à revenir. Je suis vraiment contente d'avoir persévéré, continué à travailler", a souligné la Française, seulement devancée par l'Allemande Viktoria Rebensburg. La Bavaroise était devenue championne olympique en 2010 à Whistler (Canada), quand Barioz, deuxième à l'issue de la première manche, s'était délitée le lendemain -- la seconde manche ayant été reportée à cause du mauvais temps -- pour terminer neuvième. La Courchevelloise avait longtemps traîné cet échec. "Ca signifie beaucoup pour moi aujourd'hui, mais aussi pour toutes les filles, les coaches", a ajouté la Savoyarde, qui a signé le troisième podium de l'exercice 2015-16 pour les Françaises, toutes disciplines confondues. Le clan des Bleus a aussi enregistré la quatrième place à 36 ans de Julien Lizeroux. "C'est à l'image de notre saison, il nous manque toujours un petit truc. Moi je suis heureux de ce que j'ai fait: je débute la saison par une cinquième place à Val d'Isère et je termine avec une quatrième. Je continue à me faire plaisir", a souligné le Plagnard. Chez les dames, les jeux du général étaient également faits depuis que la blessure de l'Américaine Lindsey Vonn, fin février à Soldeu (Andorre), avait ouvert la porte à Lara Gut, première Suissesse à s'imposer au général depuis Vreni Schneider en 1995. "Je réalise enfin et remercie surtout mes parents, c'est la famille qui m'a portée. Maintenant je vais m'échapper pendant une semaine et puis recommencer les tests pour la saison prochaine", a expliqué la skieuse de Comano, qui a embelli sa journée avec une troisième place en géant. - Blanche-Neige - La tête recouverte d'un bonnet façon les Sept Nains, Brem a joué la Blanche-Neige de l'acte final. Sur le second parcours, la Tyrolienne, pourtant la plus rapide du premier, a été paralysée par l'enjeu. Finalement quatrième, à 1 sec 16 de Rebensburg, remontée de la huitième à la première place, Brem a sauvé le petit globe pour deux points (592 contre 590 pour la Bavaroise) et quatre centièmes, l'écart qui la sépare de la Canadienne Marie-Michèle Gagnon, cinquième. "Mais il y a une bonne ambiance entre nous et Viktoria est venue me féliciter", a remarqué Brem, encore émerveillée.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire