Beaver Creek (Etats-Unis) (AFP). Ski: Grange remporte le slalom, un titre qui vient de loin

Jean-Baptiste Grange a mis fin avec panache à trois années de doutes et douleurs en remportant un deuxième titre inattendu de champion du monde de slalom, dimanche à Beaver Creek, dans la dernière épreuve des Mondiaux-2015. Cinquième de la première manche, le skieur de Valloire, âgé de 30 ans, a réussi un deuxième parcours exceptionnel, dans des conditions extrêmes, la neige tombant dru sur la "Birds of Prey". Le grand favori, l'Autrichien Marcel Hirscher, meilleur temps de la première manche, est sorti dans la deuxième, laissant Grange monter sur la première marche du podium, devant les deux Allemands Fritz Dopfer et Felix Neureuther. "J'ai du mal à réaliser. J'étais à dix mille lieues de penser que j'avais la force de faire ça. Il y a eu quatre ans de galère, pas de confiance. Je suis comme dans un rêve. Je me me demande quand je vais me réveiller", a déclaré le champion du monde au micro d'Eurosport. "JiBé" a tout connu dans sa carrière: la déception de passer à côté des Championnats du monde 2009 à domicile de Val d'Isère, la consécration avec son titre mondial en 2011 et les blessures, au genou droit en 2009, à l'épaule gauche en 2011-2012 et au dos en 2013-14 Et depuis dimanche, le retour au premier plan avec un titre venu de nulle part, synonyme de troisième médaille française à Beaver Creek après les bronzes d'Adrien Théaux en super-G et d'Alexis Pinturault en géant. Avant d'aborder les Mondiaux-2015, Grange ne s'offusquait aucunement de ne pas être cité parmi les prétendants au podium. "Il n'y a pas de soucis, ce n'est pas le contexte le plus stressant que j'ai connu", reconnaissait le Savoyard, dont le meilleur résultat de l'hiver en Coupe du monde était sa 6e place dans le slalom d'Adelboden (Suisse). - Visibilité réduite - "J'ai envie de remettre les choses correctement en place, faire un ski qui me permette de jouer devant", espérait-il, tout en confessant "avoir eu besoin de poser les skis" après une tournée autrichienne ratée fin janvier (21e à Kitzbühel, 26e à Schladming). Depuis son arrivée dans le Colorado, Grange se sentait bien sur ses skis: "J'ai bien travaillé et retrouvé mes repères, j'ai retrouvé confiance", a-t-il assuré juste avant la course. Il l'a prouvé avec une première manche conclue à la 5e place, à seulement 88/100e de l'Autrichien Marcel Hirscher et à 22/100e du podium. Entre les deux manches, peut-être s'est-il souvenu qu'il avait décroché le premier de ses 18 podiums en Coupe du monde à Beaver Creek, en novembre 2007 grâce à une manque de slalom supersonique qui l'avait propulsé de la 31e à la 2e place. Sur la pente verglacée de la "Birds of Prey", malgré la visibilité réduite, il a survolé le tracé, ne commettant aucune erreur. Il a dû patienter encore quelques minutes d'abord pour savoir s'il serait sur le podium et ensuite pour assister à l'inconcevable, l'échec du grand favori, Marcel Hirscher. L'Autrichien a vite perdu son avance sur Grange et s'est même retrouvé en retard, avant de commettre une faute fatale. Dans l'aire d'arrivée, comme interdit, Grange savourait son titre, le deuxième de sa carrière et sans aucun doute le plus inattendu.

