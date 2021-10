Beaver Creek (Etats-Unis) (AFP). Ski: Théaux ouvre le compteur français aux Mondiaux de Beaver Creek

Adrien Théaux a offert jeudi à l'équipe de France sa première médaille des Championnats du monde 2015 avec sa troisième place dans le super-G à Beaver Creek (Colorado), sur une piste qui lui a souvent réussi par le passé. Théaux n'a été devancé que par l'Autrichien Hannes Reichelt, vainqueur avec un chrono de 1 min 15 sec 68/100e, et par l'inattendu Canadien Dustin Cook, deuxième. Le grand favori, le Norvégien Kjetil Jansrud, a terminé au pied du podium, à 27/100e du nouveau champion du monde, quatrième place qu'il partage avec un autre Autrichien, Matthias Mayer. Mais le Scandinave, leader des Coupes du monde de super-G et de descente, s'est déboité une épaule en percutant l'une des premières portes du super-G. Théaux a décroché à 30 ans sa première médaille dans un grand rendez-vous. "C'est juste magnifique, même si je me fais doubler par le Canadien. J'aurais préféré l'argent, mais le bronze me va bien. C'est juste parfait, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie", a-t-il expliqué. Le Pyrénéen, passionné de surf, avait signé son premier podium en Coupe du monde sur la "Birds of Prey", la piste de Beaver Creek, avec une deuxième place en super-G en décembre 2010. Il affiche à son palmarès dix podiums sur le circuit mondial, mais le dernier remonte à décembre 2013. Cet hiver, "Adri" avait eu du mal à évoluer à son niveau habituel en raison notamment d'un changement d'équipementier pour ses skis à l'intersaison. - Pas une surprise - Il n'avait ainsi terminé qu'aux 15e et 13e places des deux épreuves de Coupes du monde disputées en décembre 2014 sur sa piste fétiche de Beaver Creek. Mais avant les Mondiaux-2015, il avait retrouvé confiance avec une belle quatrième place dans le super-G de Kitzbühel (Autriche). Le podium de Théaux n'est pas une surprise pour l'encadrement français qui attendait cette consécration depuis quelques temps déjà. "Il va souvent vite aux entraînements et depuis cinq ans c?est un peu le point de repère de notre équipe, il lui manque juste de la constance. Avec les qualités qu?il a il peut devenir un tout grand", a souligné Patrice Morisod, l'entraîneur suisse de l'équipe de France de vitesse. Petite déception en revanche pour le N.1 français Alexis Pinturault qui s'est classé 11e sur une piste où il avait terminé troisième en super-G en décembre dernier. Brice Roger a fini 15e. Le super-G, première épreuve masculine des Mondiaux-2015, a été marqué par le retentissant retour au premier plan du Norvégien Aksel Lund Svindal, sixième pour sa première course de l'hiver après une rupture du tendon d'Achille gauche en octobre. Bode Miller, 37 ans, a été contraint à l'abandon alors qu'il était en tête au deuxième intermédiaire. L'Américain, opéré d'une hernie discale en novembre, disputait lui aussi sa première course de l'hiver.

