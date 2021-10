Beaver Creek (Etats-Unis) (AFP). Ski: Ligety en or, Pinturault enfin récompensé avec une 3e place

Après avoir collectionné les places d'honneur depuis deux ans, Alexis Pinturault a enfin décroché vendredi sa première médaille dans des Championnats du monde avec sa 3e place dans le slalom géant des Mondiaux-2015. A Schladming (Autriche), lors des Mondiaux-2013, "Pintu" avait entrevu le podium à quatre reprises en terminant 5e en géant, 6e en slalom, super-G et super-combiné. Rebelote à Beaver Creek avec une 5e place dans le super-combiné dont il était l'un des favoris. Mais entre Schladming et Beaver Creek, Pinturault a empoché l'hiver dernier la médaille de bronze du géant des jeux Olympiques 2014 à Sotchi (Russie). Ce podium dans un contexte où la pression extérieure et les attentes étaient étouffantes, a rassuré le prodige de Courchevel dans sa capacité à répondre présent lors d'un grand événement. "C'est une médaille de bronze, on espère toujours quelque chose de mieux, mais on prend ce qui est à prendre", s'est réjoui le meilleur skieur français ces dernières années. -Podium de grande classe- Malgré sa déception du super-combiné, malgré un vilain coup de froid qui a perturbé sa préparation pour le géant, le N.1 français ne s'est pas démonté avant d'aborder sa discipline de prédilection où il a réussi deux podiums (2e à Beaver Creek déjà et 2e à Adelboden) cet hiver en Coupe du monde. L'actuel 4e mondial, double champion du monde juniors de géant (2009, 2011) s'est offert son premier podium en Championnat du monde avec panache. Troisième après la première manche, à 23/100e de l'Autrichien Marcel Hirscher, il a réussi une deuxième manche limpide sur le tracé de son entraîneur David Chastan. Il n'a été devancé que par l'Américain Ted Ligety, sacré pour la troisième fois de suite champion du monde de géant, et par Hirscher, vainqueur des trois dernières éditions de la Coupe du monde pour un podium de grande classe. A deux courses du terme des Mondiaux-2015, la France a remporté deux médailles grâce à Pinturault et à Adrien Théaux, troisième dans le super-G au début de la quinzaine de Beaver Creek. Pinturault a encore une épreuve à son programme, le slalom dimanche, discipline où il a signé deux de ses huit victoires en Coupe du monde. Maintenant qu'il a trouvé la voie du podium, celui que ses coéquipiers en équipe de France surnomment affectueusement "la bête" pour ses capacités physiques hors-norme se voit bien repartir du Colorado avec une deuxième médaille autour du cou. L'autre Français qualifié en seconde manche, Victor Muffat-Jeandet, a pris une très bonne 7e place.

