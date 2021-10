Miami (AFP). SpaceX lance un satellite d'observation de l'activité solaire

La firme américaine SpaceX a lancé mercredi depuis la Floride sa fusée Falcon 9 qui emporte le Deep Space Climate Observatory, un satellite destiné à observer l'activité solaire et ses effets sur la Terre, selon des images retransmises par la Nasa. "Le Falcon s'envole, et emporte avec lui le Deep Space Climate Observatory pour un voyage d'un million de miles destiné à protéger la planète Terre", s'est exclamé George Diller, commentateur de la chaîne au moment du lancement, à 18H03 locales (23H03 GMT). Le satellite est destiné à prédire les vents solaires et les éjections de masse coronale du Soleil. Il est également équipé pour des observations de la Terre. Il se séparera du second étage de la fusée 35 minutes après le lancement et se placera 110 jours plus tard sur le point Lagrange 1, un endroit stable de l'espace situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le satellite est une mission conjointe de 340 millions de dollars de la Nasa, de l'Agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA) et de l'armée de l'Air américaine. A l'origine, SpaceX avait prévu de récupérer le premier étage de la fusée sur une plateforme flottante à 600 km au large des côtes de Floride, juste après son lancement. Mais, "malheureusement nous ne serons pas en mesure de (le) récupérer", avait expliqué la firme californienne dans un communiqué mercredi, invoquant des "vagues atteignant la hauteur d'un immeuble de trois étages".

