Paris (AFP). Coupe de France: PSG sur tous les fronts, Guingamp miraculé

Paris, vainqueur de Nantes 2-0 mercredi en 8e de finale de la Coupe de France, reste en lice sur tous les tableaux, tandis que Guingamp, le tenant du trophée, a difficilement fait respecter son statut en s'imposant 3-1 a.p. contre Yzeure (CFA). Quatre sur quatre donc pour le PSG. Grâce à son succès logique face à Nantes, le club de la capitale reste en lice dans toutes les compétitions dans lequel il est engagé. Une exception en Europe. Et reste invaincu depuis le 10 janvier et le revers à Bastia (4-2) en L1. Face à des Canaris discrets, les Parisiens, sans la plupart de leurs titulaires habituels ménagés en vue de la C1 face à Chelsea, ont plié les débats en première période. Sur un coup franc dans l'axe de David Luiz, Cavani a d'abord astucieusement dévié la trajectoire de la tête pour ouvrir le score (19e). Cabaye a ensuite doublé la mise en profitant d'un renvoi hasardeux de Maxime Dupé, le portier nantais (34e). Avec les quarts de finale de la Coupe de France, la course pour le titre en L1, la finale de la Coupe de la Ligue le 11 avril contre Bastia et les 8e de finale de la Ligue des champions face à Chelsea, qui débute dès mardi prochain au Parc des Princes pour la manche aller, l'équipe de Laurent Blanc peut continuer son incroyable marathon. Monaco s'en contentera de trois. Après son élimination aux tirs au but en demi-finale de Coupe de la Ligue par Bastia, et sa défaite en championnat à Guingamp (0-1), l'équipe de Leonardo Jardim s'est relancée et poursuit son aventure. Au Stade Louis II, l'ASM a rapidement pris les devants en trompant par deux fois Costil en deux minutes sur coups de pied arrêtés: Almamy Touré (10e) et Wallace (11e). Si Pedro Henrique avait redonné espoir aux siens (37), Martial a assuré le succès des Monégasques en transformant le penalty qu'il avait lui-même provoqué (67). Guingamp s'est fait très peur. Au bord de l'élimination, le tenant du titre est parvenu à arracher une égalisation inespérée dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Mené 1-0 depuis la 62e minute par le club de CFA, Guingamp s'est épargné une sortie prématurée de la compétition grâce à son attaquant Christophe Mandanne, à l'affût d'un long ballon de Lemaître (90+4). La prolongation a ensuite été à sens unique. Conscients d'être passés à un cheveu de l'exploit, les Yzeuriens, abasourdis par ce scenario, ont multiplié les erreurs. Mandanne (97) puis Pied (100), en ont profité pour offrir à l'EAG l'occasion de garder son trophée. Mardi soir, Saint-Etienne a beaucoup souffert avant de battre le Red Star 2 à 1, à Paris, et s'offrir un ticket pour les quarts. Résultats des 8e de finale de la Coupe de France, joués mardi, mercredi et jeudi: Mardi Boulogne-sur-Mer (NAT) - Quevilly (CFA) 2-0 Le Poiré-sur-Vie (NAT) - Auxerre (L2) 1-1 a.p. Auxerre qualifié aux tirs au but (6-5) Croix (CFA) - Concarneau (CFA) 0-0 a.p. Concarneau qualifié aux tirs au but (4-1) Red Star (NAT) - Saint-Etienne (L1) 1-2

