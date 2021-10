Kiev (AFP). Ukraine: Porochenko prêt à introduire la loi martiale dans tout le pays en cas d'escalade dans l'Est

Le président ukrainien Petro Porochenko est prêt à "introduire la loi martiale sur tout le territoire ukrainien" en cas d'échec du sommet de paix à Minsk et d'escalade du conflit dans l'Est. "Tout dépendra du résultat du sommet: soit nous arrivons à arrêter l'agresseur par la voie diplomatique, soit ce sera un tout autre régime. Moi-même, le gouvernement et le Parlement sommes prêts à introduire la loi martiale sur tout le territoire ukrainien () en cas d'escalade du conflit", a déclaré mercredi M. Porochenko au cours d'une réunion du Conseil des ministres, quelques heures de retrouver à Minsk les dirigeants russe, allemand et français.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire