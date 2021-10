Washington (AFP). Les Etats-Unis confirment la mort d'une humanitaire otage de l'EI

L'humanitaire américaine Kayla Mueller, qui était retenue en otage par le groupe Etat islamique (EI), est morte, ont confirmé mardi sa famille et la Maison Blanche, celle-ci niant qu'elle ait été tuée au cours d'un raid aérien de la coalition. Dans le même temps, les Emirats arabes unis ont repris leur participation aux raids de la coalition internationale contre l'EI, après plus d'un mois de suspension consécutive à la capture d'un pilote jordanien en Syrie qui a été tué par le groupe jihadiste. La mort de Kayla Mueller, 26 ans, avait été annoncée vendredi par l'EI, qui déclarait qu'elle avait été tuée par un raid aérien de la Jordanie, membre de la coalition dirigée par les Etats-Unis. Sans détailler les circonstances de la mort de Kayla Mueller, la Maison Blanche a réfuté ces assertions de l'EI. "Selon nos informations, il n'y a pas de preuves de la présence de civils dans la zone visée avant le raid aérien de la coalition" (mené le 6 février par la Jordanie), a déclaré le porte-parole de l'exécutif américain, Josh Earnest. "Cela remet certainement en question les affirmations faites par le groupe EI", a-t-il ajouté. Le président Barack Obama a assuré dans un communiqué "que les Etats-Unis retrouveront et traduiront en justice les terroristes responsables de la captivité et de la mort de Kayla". M. Obama a par ailleurs répété que les Etats-Unis continueraient à refuser de verser des rançons. "Une fois que l'on commence à faire cela, non seulement nous finançons le massacre de personnes innocentes et renforçons leur organisation, mais nous transformons en réalité les Américains en cibles beaucoup plus intéressantes pour de futurs enlèvements", a-t-il expliqué dans un entretien à Buzzfeed, site internet d'informations. La famille de la jeune femme, enlevée à Alep, dans le nord de la Syrie, en août 2013, a dit avoir "le coeur brisé" par l'annonce de sa mort. "Kayla était une travailleuse humanitaire dévouée et pleine de compassion", ont écrit ses parents. Le président français François Hollande a exprimé sa "profonde indignation". Le Premier ministre britannique David Cameron s'est dit "profondément attristé". Depuis l'été dernier, le groupe EI a décapité cinq otages occidentaux enlevés en Syrie, dont trois Américains: James Foley, Steven Sotloff et Peter Kassig. - Contacts a minima - Plusieurs pays occidentaux et arabes participent aux raids de la coalition qui visent l'EI dans ses fiefs en Syrie et en Irak. La Jordanie, qui en fait partie, a récemment intensifié ses raids contre l'EI en représailles à l'assassinat d'un de ses pilotes, capturé et brûlé vif par le groupe jihadiste. A un mois du quatrième anniversaire du conflit en Syrie, où la montée en puissance en 2013 de l'EI a éclipsé les combats entre rebelles syriens et forces gouvernementales, le président Bachar al-Assad a affirmé être tenu généralement informé des raids anti-jihadistes de la coalition même si les contacts sont a minima, les pays qui y participent excluant toute relation avec lui. "Parfois, ils transmettent un message, un message général. Il n'y a pas de dialogue. Il y a, disons, information", a dit M. Assad dans un entretien à la BBC. Les messages transitent par des pays tiers, comme l'Irak, selon lui. En réaction, les Etats-Unis ont tenu à souligner qu'il n'y avait pas de coordination contre l'EI entre Washington et Damas, sans nier que la Syrie puisse être "informée" de ces opérations, via l'Irak notamment. "Nous ne nous coordonnons pas avec Assad ou avec son gouvernement", a réitéré la porte-parole du département d'Etat, Jennifer Psaki. Cependant, "nous n'allons évidemment pas parler des échanges diplomatiques privés avec le gouvernement d'Irak", qui "a des relations avec ses voisins", a-t-elle dit. Dans son interview à la BBC, le président syrien a répété que son régime n'était pas responsable d'une attaque à l'arme chimique menée en août 2013 près de Damas, qui avait fait jusqu'à 1.400 morts selon Washington. Plus de 210.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis 2011 et plus de 10 millions déplacées, dont près de quatre millions se sont réfugiées à l'étranger.

