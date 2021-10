Amman (AFP). Groupe EI: la Jordanie intensifie ses raids, prochaine offensive terrestre irakienne

La Jordanie, dont un pilote a été exécuté par le groupe Etat islamique, a promis dimanche d'intensifier ses raids contre l'EI dans le cadre de la coalition internationale qui appuiera ces prochaines semaines une offensive terrestre des forces irakiennes. "Dans les semaines à venir, lorsque les forces irakiennes commenceront leur campagne terrestre pour récupérer des territoires en Irak, la coalition fournira un soutien important en puissance de feu à cette opération", a annoncé le coordinateur américain de la coalition internationale contre l'EI, John Allen, cité par l'agence officielle Petra. De son côté, le secrétaire d'Etat américain John Kerry a affirmé que la campagne de la coalition, qui a mené selon lui plus de 2.000 frappes, portait ses fruits. Les Emirats ont dépêché dimanche en Jordanie un escadron d'avions F-16 pour soutenir ce pays "frère" dans les frappes contre l'EI, qui sévit en Syrie et en Irak. Amman, qui participe depuis septembre à la coalition internationale antijihadistes dirigée par les Etats-Unis, a annoncé avoir détruit 56 cibles en trois jours. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, Mansour al-Jobour, a affirmé que la campagne de frappes s?intensifierait encore dans les prochains jours. Depuis jeudi, "nous avons détruit 20% des capacités de combat de Daech" (acronyme en arabe de l'EI), a-t-il indiqué. Parmi les cibles figuraient des camps d'entraînement, des dépôts d'armes et de carburant ainsi que des centres logistiques et résidentiels, a-t-il énuméré sans préciser la localisation des frappes. - 700 km2 repris - Le gouvernement jordanien a annoncé pour la première fois cette semaine que ses avions, qui ciblaient jusqu'alors la Syrie, avaient cette fois aussi frappé en Irak. La Jordanie a intensifié ses raids en représailles à l'exécution du pilote Maaz al-Kassasbeh, brûlé vif après avoir été capturé fin décembre dans le nord syrien, quand son F-16 s'était écrasé durant une campagne de frappes. "Plus de 7.000 terroristes de Daech ont été tués depuis que la Jordanie participe aux frappes aériennes", selon le chef de l'aviation jordanienne. Selon lui, les raids jordaniens ont par ailleurs contribué à affecter les revenus pétroliers des jihadistes, qui contrôlent plusieurs champs et infrastructures en Irak et Syrie. Pour M. Kerry, la campagne de la coalition a permis de reprendre quelque 700 km2, soit "un cinquième du territoire que (l'EI) contrôlait". "Les raids ont "privé les insurgés de l'utilisation de plus de 200 infrastructures gazières et pétrolières (), perturbé leur chaîne de commandement (), mis sous pression leurs finances et éparpillé leur personnel", a ajouté le chef de la diplomatie américaine à la conférence de Munich (Allemagne) sur la sécurité, sans détailler combien se trouvent en Irak ou en Syrie. La coalition compte de nombreux pays arabes, comme l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Après l'enlèvement du pilote jordanien, ces derniers avaient décidé de cesser leurs frappes, craignant pour la sécurité de leurs pilotes et critiquant le manque de moyens de sauvetage. Mais ils ont finalement déployé un escadron dimanche dans une base de l'armée de l'air jordanienne, accompagné d'appareils de transport C-17 ainsi que d'avions avitailleurs, a annoncé l'agence Petra. Le déploiement des F-16 est destiné à "réaffirmer la solidarité constante des Emirats avec la Jordanie, dont le rôle moteur dans la coalition et les immenses sacrifices pour la sécurité et la stabilité de la région sont incarnés par le martyre du héro Maaz al-Kassasbeh", le pilote tué, a rapporté l'agence émiratie Wam. - Aide américaine au Liban - L'EI a profité de la guerre civile en Syrie et de l'instabilité en Irak pour s'emparer de larges pans de territoire sur lesquels il impose ses lois et multiplie les exactions.

