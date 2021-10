Jupiter: le destin de l'univers, un film de science-fiction

C'est un film de science-fiction que je mets en avant aujourd'hui, un blockbuster space-opera avec Channing Tatum, Mila Kunis et Sean Bean.

Ce sont les Wachowski, les créateurs de la saga culte Matrix et de l'ovni Cloud Atlas, qui ont créé ce film de science-fiction.

Une héritière qui s'ignore va devoir faire face à son destin mais certains ne l'entendent pas de cette oreille et comptent bien l'éliminer avant qu'elle ne réclame son dû.

A la sortie du film, juste un mot : Whaou.

Quelle claque visuelle ! Les effets spéciaux sont parfaits, on n'a aucun sentiment de déjà-vu. Les scènes d'action et les paysages extra-terrestres sont dans la veine de ceux de Star Wars et c'est une grande fan qui vous le dit ! Le rythme est haletant, ça ne s'arrête jamais, nous sommes scotchés au siège que ce soit pour des combats en vaisseaux, à pied ou en volant.

L’ambiance est épique, mais qu'en est t'il du reste ?

Le scénario est celle de la demoiselle en détresse. Il faut assurer la protection d'une reine contre l'appétit malsain de businessmen. L'histoire a un petit côté 5ème élément sur ce point. Il n'y a pas beaucoup de retournements de situation dans l'histoire mais elle est cohérente et compréhensible.

Il est en revanche incompréhensible de voir tant de haine déversée sur ce film par une partie des spectateurs. Peut-être s'attendaient-ils à un film qui fait réfléchir comme Cloud Atlas ? Un film à message profond comme Matrix ? Un film qui nous retourne le cerveau quand on sort ?

Dans ce cas là effectivement, on pourra attendre longtemps, ce n'est ici « que » du divertissement 1er degré, comme il arrive au cinéma d'en faire. Et ici, il le fit bien.



Jupiter le destin de l'univers est un divertissement à grand spectacle incroyable visuellement. L'action est au cœur du film, les personnages sans être inoubliables nous sont sympathiques (ou pas d'ailleurs il y a aussi des méchants !). C'est un excellent film pour se divertir, à voir en famille ou entre amis. Jupiter : le destin de l'univers, c'est en ce moment au cinéma.