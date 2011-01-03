Une épidémie qui devrait poursuivre son développement ces 15 prochains jours. Tendance Ouest a décidé de faire point sur la situation avec le Docteur Barrière, président du Groupe régional d'observation de la grippe. Ecoutez-le...
GROG : "le vaccin de la grippe n'a tué personne"
Vous l'aurez sûrement noté autour de vous, la grippe s'est installée en Basse Normandie. Le seuil épidémiologique a été franchi la semaine dernière, et les médecins note une augmentation de 20% du nombre de cas par rapport à la normale.
Publié le 03/01/2011 à 05h33 - Par Victor Virette
