Henriette la voyante : les clubs de foot de Basse Normandie

Que va-t-il se passer en 2011? Comme chaque année, Tendance Ouest laisse la parole à Henriette. Cette voyante réputée dans le Nord Cotentin vous livre ses prévisions pour cette nouvelle année qui va démarrer en Normandie.

Et aujourd'hui, Henriette parle football et tire les cartes des clubs de Caen, Cherbourg et d'Avranches. Et ça s'annonce plutôt bien.

Selon la voyante, Cherbourg va s'accrocher et Avranches peut prétendre à la montée. Quant aux Caennais de Franck Dumas, il va falloir s'accrocher.

Bonus AUDIO 1 / Selon Henriette, 2011 ne sera pas une année évidente pour les caennais du SMC mais tout est encore possible. Écoutez-la.

Bonus AUDIO 2 / Selon Henriette, Cherbourg va s'accrocher et Avranches peut prétendre à la montée. Écoutez-la, elle commence par l'avenir des cherbourgeois.