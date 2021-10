CFA : résultats du week-end

Sport, on fait le point sur les résultats de CFA. Les bleus de l'AS Cherbourg ont reçu Ivry samedi 15 mai au stade Postaire. Et les cherbourgeois ont vu leurs derniers espoirs de remontée en National s'envoler. Ils ont été battus 3 buts à 0 par Ivry. De son côté, Avranches recevait Mantes au stade Fenouillère. Le duel s'annonçait serré entre ces deux clubs menacés de descente en CFA2. Mais les avranchinais ont été les plus forts et l'ont emporté 1 but à 0. Enfin la réserve caennaise se déplaçait à Orléans samedi 15 mai. Les caennais ont été battus 2-1 par Orléans.