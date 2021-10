Paris (AFP). Hand: les Experts 5 étoiles attendus en héros à Paris

Le portique de l'aéroport de Roissy aura des airs d'Arc de triomphe lundi soir (19h10) pour accueillir les Bleus auréolés d'une 5e couronne historique au lendemain de leur victoire en finale du Mondial-2015 face au Qatar (25-22). Performance "sublime" pour Le Parisien, "hallucinante" pour Libération, exploit "inouï" pour Nice Matin, moment "merveilleux" pour L'Equipe, des joueurs "intouchables" pour la Nouvelle République du Centre Ouest Les superlatifs qui s'étalent dans les journaux lundi matin promettent un accueil plus que chaleureux aux héros à leur retour de Doha. Passés "maîtres de l'univers", selon L'Equipe, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont déjà eu les honneurs de l'ambassade de France à Doha dimanche soir et sont attendus mardi à 14h30 à l'Elysée par le président Hollande. Vingt ans après le sacre mondial des Barjots au pied des volcans d'Islande -le premier pour un sport collectif français-, c'est aux portes du désert que les Experts sont allés décrocher la cinquième étoile (1995, 2001, 2009, 2011, 2015) pour la France. "A ce point, ce n'est plus du talent, de l'expérience, de la maîtrise, de la chance ou du savoir-faire, c'est de l'art", estime L'Equipe. Les Bleus ont en effet pris pied sur une planète inconnue en devenant la première nation quintuple championne du monde de handball masculin. La France devance désormais au palmarès des Mondiaux la Roumanie (1961, 1964, 1970, 1974) et la Suède (1954, 1958, 1990, 1999). - Une place à part au Panthéon - Dans le dôme futuriste de Losail, aux teintes évoquant des symboles qataris, le sable, la perle de nacre et l'eau azur des plages, les handballeurs français ont rappelé qu'ils occupaient une place à part au Panthéon du sport français. Leur victoire perpétue la tradition d'excellence française dans ce sport, où les Tricolores ont ramené un total de dix titres internationaux, avec, outre les 5 mondiaux, deux sacres olympiques (2008, 2012) et trois succès européens (2006, 2010, 2014). "Le secret, c'est je pense l'humilité, le fait de se remettre en question à chaque fois, a expliqué l'ailier gauche Michaël Guigou. On essaie de se remettre en question, d'être toujours motivé, de vouloir gagner encore des titres." Pour la deuxième fois de son histoire, la France détient simultanément les trois titres majeurs (olympique, mondial et européen). Aucun autre pays n'a jamais pu le faire. Ce nouveau sacre la qualifie d'office pour les jeux Olympiques 2016 à Rio, où elle visera un triplé, là encore jamais réussi par personne. Mais ce trophée n'a pas été le plus aisé à aller chercher. Les Bleus n'ont pas développé leur meilleur handball, et n'ont jamais réussi à se mettre totalement à l'abri, face à une équipe qatarie qui a prouvé qu'elle n'avait pas volé sa place en finale. - 'On trouve des solutions'- "Ce n'est pas une (victoire) de plus, a commenté le sélectionneur Claude Onesta. On ne compte pas comme ça. A chaque fois, c'est une aventure nouvelle, c'est une construction particulière, des moments de doutes, des difficultés. Et à chaque fois, on arrive à trouver des solutions". En finale notamment. Car malgré sa défaite, le Qatar est sorti la tête haute de son Mondial. Il devient le premier pays non-européen à décrocher une médaille mondiale.

