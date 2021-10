Toulouse (AFP). Intempéries: électricité rétablie, risques dans les Pyrénées

L'électricité était rétablie dans le Sud-Ouest samedi après les fortes rafales des dernières 48 heures qui ont fait 11 blessés, mais la vigilance orange restait de mise jusqu'à lundi pour quatre départements de la région, avec localement un fort risque d'avalanches. La vigilance orange établie par Météo-France pour risques de fortes précipitations, d?inondations, d?avalanches et de verglas touchait encore samedi après-midi quatre départements: Pyrénées-Atlantiques, sud de la Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Ariège. Cette vigilance orange a été prolongée pour les pluies sur les Pyrénées Atlantiques. Sur la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées et l'Ariège, c'est une vigilance "neige" qui la remplace jusqu'au lundi à 07H00. Dans la nuit de samedi à dimanche et en journée dimanche, les chutes de neige vont continuer à se poursuivre sous forme d'averses. Le tout avec un risque d'avalanches élevé de 4 sur 5, sauf dans les Pyrénées-Atlantiques où le risque sur les massifs Aspe-Ossau et Pays Basque Barétous a été évalué dans l'après-midi à 5/5, d'après la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Les autorités routières ont averti que, pour l'accès aux stations de ski, il était nécessaire de se munir d'équipements spéciaux pour les véhicules. Les accès restaient difficiles surtout dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, a indiqué à l'AFP Frédéric Boutaud, directeur des relations externes d'ERDF dans le Sud-Ouest. Après 27.500 foyers privés d'électricité vendredi matin, samedi soir tout était rétabli, "la situation est revenue à la normale", a indiqué M. Boutaud. "Néanmoins nous restons mobilisés étant donné la situation", a-t-il précisé. Les chutes de neige ont provoqué la fermeture vendredi soir de l'accès à Andorre à tous véhicules depuis Ax-les-Thermes, ainsi que l'accès au tunnel du Puymorens en Ariège et à la station de La Mongie dans les Hautes-Pyrénées. Le trafic est régulé pour les poids-lourds, notamment au tunnel de Vielha en Espagne. L'accès est fermé au col du Puymorens et son tunnel interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes. Ceux de plus de 7,5 tonnes se voient interdire le col du Somport (Pyrénées-Atlantiques). Enfin, la D918 d'accès à la station La Mongie est interdite. Dans l'Ariège, la préfecture a annoncé que l'accès aux stations des Monts d'Olmes, d'Ascou Pailhères et de Guzet était "strictement interdit" aux véhicules de transport en commun jusqu'à mardi matin. Bison Futé annonce de grosses chutes de neige sur l'A64 entre Pau et Toulouse, ce qui interdit le trafic des poids lourds jusqu'à dimanche. - Jusqu'à 130 mm de neige - Selon le dernier bulletin de Météo-France, émis samedi en milieu d'après-midi, les cumuls de neige atteignent 60 à 80 cm au-dessus de 1.500 m d'altitude d'est en ouest de la chaîne, de l'Ariège aux Pyrénées-Atlantiques. Pour la Haute-Garonne, seule la moitié sud du département sera touchée, Toulouse restant à l'écart des chutes de neige. Sur les massifs Aspe-Ossau, les cumuls de neige fraîche "atteignent 1 m à 1.800 m, voire localement plus", selon un bulletin d'alerte de la préfecture. Samedi, le manteau neigeux était "chargé et instable", avec des "avalanches spontanées observées", précise un communiqué. La préfecture juge qu'il y a "risque de déclenchement d'avalanche au passage d'un seul skieur" dans la zone, avec un vent de nord-ouest soutenu sur les crêtes et sommets. Ces risques restent de mise jusqu'à mardi. Pour les pluies, il y a vigilance sur les quatre départements avec précipitations soutenues de 40 à 50 mm pour les prochaines 24 heures. Une vigilance jaune vagues-submersion existe aussi sur le sud du Golfe de Gascogne. Un vent fort de Nord-Ouest provoque de très fortes vagues qui pourraient occasionner des submersions marines sur les parties basses ou vulnérables des départements. Trois blessés graves et 8 blessés légers ont été répertoriés vendredi soir par ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Depuis le début de la saison hivernale 2014-2015, 18 personnes ont péri dans des avalanches en France, selon l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena).

