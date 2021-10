Shikarpur (Pakistan) (AFP). Pakistan: au moins 40 morts dans l'attaque d'une mosquée chiite

Un attentat contre une mosquée de la minorité musulmane chiite a fait au moins 40 morts vendredi dans le sud du Pakistan, ont indiqué les autorités dans un nouveau bilan. Un précédent bilan faisait état d'au moins 20 morts dans cette attaque perpétrée en pleine prière traditionnelle du vendredi à Shikarpur, ville reculée de la province méridionale du Sind. "Un total de 40 personnes ont été tuées dans l'attaque de Shikarpur et 46 autres ont été blessées, dont certaines grièvement", a déclaré à l'AFP le ministre provincial de la Santé, Jam Mehtab Dahr. Une source hospitalière a confirmé ce nouveau bilan qui pourrait encore s'alourdir. Au cours des dernières années, les attaques se sont multipliées contre des membres de la minorité musulmane chiite qui représente environ 20% de la population de ce pays majoritairement sunnite de près de 200 millions d'habitants. L'attaque de Shikarpur est la plus meurtrière perpétrée contre une des minorités du pays (chiites, chrétiens, hindous, ahmadis, etc) depuis plus d'un an au Pakistan, pays endeuillé presque quotidiennement par des attentats. Il s'agit aussi de l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis le raid taliban contre une école de Peshawar (nord-ouest) ayant fait 150 morts le 16 décembre dernier.

