Paris (AFP). L'agression d'un conducteur paralyse le RER A

Le trafic a été totalement interrompu jeudi sur la ligne A du RER pendant la plus grande partie de la journée, après un arrêt de travail spontané des conducteurs pour dénoncer l'agression d'un des leurs, entraînant d'énormes difficultés pour les 1,2 million de voyageurs quotidiens. "Je sais comment rentrer chez moi, mais je n'arrive pas à trouver le bon train": dans la gare Saint-Lazare, Lara scrute un panneau d'information, à la recherche d'un train desservant Sartrouville puis Le Vesinet. "J'ai mis deux heures pour venir ce matin, au lieu de 40 minutes", explique-t-elle. Une reprise partielle du trafic du RER A devait avoir lieu à partir de 16h30, selon la RATP, tandis que le renforcement des lignes de métro 1, 6 et 14 sera maintenu. Une réunion entre syndicats et direction était toujours en cours en milieu d'après-midi. Les conducteurs avaient cessé le travail après une agression, mercredi soir en gare de Torcy (Seine-et-Marne). Le signal d'alarme a été actionné lorsqu'un passager s'est fait coincer la main lors de la fermeture d'une porte, a indiqué une source policière. Le conducteur du RER a alors quitté sa cabine "pour réarmer le système d'alarme" et c'est là que l'homme qui avait eu la main coincée, "énervé", lui a donné "un coup de tête" avant de prendre la fuite. La victime a eu le nez fracturé. Dans un communiqué, le secrétaire d?État aux Transports Alain Vidalies s'est dit "solidaire" du conducteur agressé, mais a jugé que l'interruption du trafic "ne (pouvait) constituer la bonne réponse". L'interruption totale du trafic constitue une première pour cette ligne ferroviaire, la plus chargée d'Europe. - 'Pas la réponse appropriée' - Jean-Paul Huchon, le président de la région Ile-de-France, a condamné une "agression inacceptable" et a demandé "aux opérateurs de fournir le maximum d'informations aux voyageurs, notamment sur les itinéraires de substitution" de la ligne A. "L?interruption spontanée du trafic sans respect des règles de préavis n?est pas une réponse appropriée à ce genre de situation", a déclaré le PDG de la RATP Pierre Mongin, présentant ses "excuses" pour la "gêne occasionnée aux voyageurs" tout en condamnant "fermement" une "inadmissible agression". La RATP a renforcé la fréquence sur la ligne 1 du métro, qui circule en parallèle de la ligne A entre La Défense et Nation, et mis en place des bus de substitution à l'Est au départ de Château de Vincennes en direction de Marne-La-Vallée-Chessy et Boissy-Saint-Léger, ainsi qu'à l'Ouest entre Saint-Germain-en-Laye et La Défense. "Je viens toujours travailler en voiture d'habitude, mais là je travaille sur Paris-Centre. En deux semaines de transports en commun, j'ai eu deux galères", commente Saïd, à la station Opéra. Gare Saint-Lazare, les couloirs étaient saturés en milieu de matinée: lorsque les haut-parleurs indiquaient un numéro de quai pour un RER entrant en gare, la foule se précipitait pour s'engouffrer dans des wagons bondés. "Je suis resté bloqué une heure dans la foule, le temps que la circulation se fluidifie", témoigne Eric en milieu d'après-midi, alors qu'il attend depuis une heure un train pour rentrer chez lui à Marly-le-Roi. La ligne A, qui dessert notamment le quartier d'affaires de La Défense à l'Ouest de Paris et Disneyland Paris à l'est de la capitale, transporte plus d'un million de voyageurs par jour. Début 2013, elle a représenté un quart du trafic de la région Ile-de-France, un trafic en hausse de 20% en dix ans pour cette seule ligne. En heure de pointe, jusqu'à 2.600 voyageurs peuvent alors être transportés toutes les deux minutes. Longue de 76 kilomètres et gérée à 85% par la RATP et à 15% par la SNCF, elle dessert environ 40% des emplois franciliens et 30% de la population francilienne, selon la RATP.

