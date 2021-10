Paris (AFP). RER A: le trafic a repris normalement

Le trafic a repris normalement vendredi matin sur la ligne A du RER, où il avait été interrompu jeudi après l'agression d'un conducteur, a-t-on appris auprès de la RATP. "Tous les conducteurs ont repris le travail et le trafic est normal sur l'ensemble de la ligne", selon la RATP. Le trafic a été interrompu jeudi une partie de la journée, puis de nouveau en soirée, sur la ligne A du RER, après un arrêt de travail spontané des conducteurs dénonçant l'agression d'un des leurs, ce qui a entraîné d'énormes difficultés pour 1,2 million de voyageurs. Jeudi soir, une réunion avec la direction s'était terminée sur "un constat de désaccord". Et les syndicats n'avaient pas donné de mot d'ordre aux conducteurs qui s'étaient spontanément mis en grève jeudi provoquant la paralysie du trafic sur la ligne ferroviaire la plus chargée d'Europe. Dans une note consultée par l'AFP, la direction promet une réunion de travail vendredi pour "définir les modalités de traitement des enquêtes d'exploitation" et "cadrer les relations entre encadrement de proximité et conducteurs".

