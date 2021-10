Paris (AFP). Convocation d'un enfant par la police: l'école a bien réagi

La ministre de l?Éducation Najat Vallaud-Belkacem a affirmé jeudi que l'équipe de l'établissement où est scolarisé un enfant de 8 ans convoqué dans un commissariat de Nice pour avoir dit sa solidarité avec les tueurs de Charlie Hebdo s'était "bien comportée". "Je le dis avec force, non seulement cette équipe a bien fait de se comporter ainsi, mais son travail de suivi, et pédagogique et social, est une ?uvre utile et je l'en remercie", a-t-elle déclaré depuis la cour de l?Élysée où elle participait à des rencontres avec des acteurs éducatifs et associatifs.

