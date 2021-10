Doha (AFP). Hand: la France beaucoup trop forte pour la Slovénie

La France, d'abord intenable, a su gérer un moment de flottement en seconde période pour dominer une Slovénie accrocheuse (32-23) et accéder aux demi-finales d'un Mondial messieurs de handball pour la dixième fois de son histoire, mercredi à Doha. Longtemps irrésistibles, les champions d'Europe se sont fait peur pendant une minute ou deux. Mais ils ont su resserrer à temps les boulons pour gagner le droit d'affronter vendredi l'Espagne, tenante du titre, victorieuse sur le fil du Danemark (25-24), finaliste de la précédente édition. Cette demi-finale sera probablement le grand-rendez de ce Mondial, car ni le Qatar, ni la Pologne, les deux autres demi-finalistes, ne paraissent de taille à rivaliser avec ces équipes en finale. La France a confirmé qu'elle restait bien la nation majeur du handball par la régularité de ses excellents résultats sur la décennie écoulée. C'est la onzième fois sur les 13 dernières grandes compétitions internationales, soit depuis le Mondial-2005 (3e), qu'elle atteint au moins les demi-finales. Ses deux seuls échecs sur la période ont été l'Euro-2012 (11e) et le Mondial-2013 (6e). Sacrée en 1995, 2001, 2009 et 2011, elle se rapproche d'un nouveau titre mondial, qui ferait d'elle le premier pays quintuple champion du monde. Cette victoire lui garantit une place dans un Tournoi de qualification olympique pour les JO-2016. Le champion du monde sera directement qualifié pour Rio. Contre une Slovénie qui avait tout de même été demi-finaliste deux ans auparavant, les Bleus ont appliqué la même recette que face à l'Argentine en quarts (33-20). Une défense infranchissable devant un Thierry Omeyer génialissime (11 arrêts à la pause) leur ont permis de très vite se détacher, les Slovènes restant douze minutes sans marquer après leur but initial (7-2, 13e). En attaque, les Bleus ont bénéficié de l'abattage de Cédric Sorhaindo, de l'efficacité de Valentin Porte et de la classe d'un Daniel Narcisse ayant retrouvé du peps (13-5, 19e). Dépourvus d'une quelconque solution sur jeu placé, les Slovènes n'ont réussi à marquer qu'en accélérant à l'extrême le jeu sur les remises au centre après les buts. Cela n'a pas suffi pour inquiéter les Français, qui ont atteint la pause avec une avance confortable (18-10), en ayant pourtant gâché trois face-à-face avec le gardien adverse en contre. Nikola Karabatic s'est rapproché un peu plus de son millième but en sélection (998 au total), pour donner une avance de 11 buts à la France (21-10, 34e). Mais les Slovènes, avec notamment le Montpelliérain Jure Dolenec, ont profité de quelques interstices dans une défense française un peu moins imperméable pour revenir un peu (17-23, 44e). La situation s'est tendue après la double sanction de "deux minutes" infligée à Jérôme Fernandez et au banc tricolore. Les Bleus n'ont pris qu'un but sur la séquence, mais la Slovénie s'est ensuite rapprochée dangereusement (20-24, 49e). Mais Omeyer a ressorti sa baguette magique avec deux arrêts, conclus de l'autre côté du terrain par Nikola Karabatic et Michaël Guigou pour redonner à la France une avance substantielle (26-20, 51e). L'aérien Narcisse a enfoncé le clou dans la foulée, obligeant les Slovènes à renoncer cette fois-ci pour de bon.

